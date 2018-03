La temporada de la angula se abrirá en Euskadi el domingo y se prolongará hasta el 31 de enero

El máximo de capturas por pescador no podrá superar los dos kilos al día

La temporada de la angula se abrirá en la Comunidad Autónoma Vasca el próximo domingo y se prolongará hasta el 31 de enero de 2010. El máximo de capturas por pescador no podrá superar los dos kilogramos al día.

En un comunicado, el Departamento vasco de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca destacó que esta temporada viene marcada por la entrada en vigor del 'Plan de Gestión para la Recuperación de la Anguila Europea' en Euskadi.

El Plan responde a la exigencia de la Unión Europea de implementar planes de gestión para la recuperación de la anguila europea, ya que, según los dictámenes científicos, la población de esta especie está fuera de los límites biológicos de seguridad y la pesca no se ejerce actualmente de forma sostenible.

Dada la diversidad de situaciones en las diferentes regiones europeas respecto a la situación de la especie y su pesquería, los planes de gestión deben ajustarse a las circunstancias regionales y locales.

El Plan de gestión para la recuperación de la anguila europea en Euskadi ha sido elaborado por el Gobierno vasco, junto con las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa, contando, para ello, con la colaboración de expertos científicos y de los propios pescadores de angulas.

El Ejecutivo autónomo explicó que las principales novedades introducidas por el Plan de gestión es que se considera angula a las crías de la anguila europea de tamaño igual o inferior a 12 centímetros, y no se pueden capturar los que superen esta talla en aguas interiores de la Comunidad Autónoma Vasca.

LICENCIAS

Además, la temporada de pesca se reduce desde el día 15 de noviembre hasta el 31 de enero, y el máximo de capturas para los pescadores que posean licencia para la pesca de angula será de dos kilogramos diarios por pescador -tanto a pie como desde embarcación-.

Debido a la situación de stock de la especie en aguas vascas, y con el objetivo de no incrementar la presión pesquera, no se concederá licencia a las personas que no la hayan obtenido en temporadas anteriores.

Por otra parte, los titulares de licencia deberán llevarla consigo durante el desarrollo de la pesca y deberán cumplimentar el cuaderno de capturas al concluir la jornada diaria de pesca, incluso cuando no se hayan obtenido capturas.

Además, deberán entregar la licencia de la temporada anterior junto con el cuaderno de capturas debidamente cumplimentado antes del 30 de abril de cada año, pese a que no se haya desarrollado la actividad o no se hayan producido capturas.

En este sentido, no se renovará la licencia a las personas que no cumplan con este requisito. Por último, los datos recogidos en el cuaderno de capturas "son imprescindibles para poder realizar el seguimiento y evaluación del estado de conservación de la especie" en aguas de Euskadi.