Los fabricantes de sobaos dicen que Bruselas "ha reconocido una labor bien hecha de muchos años"

12/11/2009 - 16:08

Tras la decisión de la Comisión Europea de conceder al sobao pasiego la categoría de producto con denominación de origen protegido

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Fabricantes de Sobaos Pasiegos y Quesadas de Cantabria mostró hoy su satisfacción por el acuerdo adoptado ayer por la Comisión Europea, que ha añadido este típico producto de la repostería cántabra, a la lista de productos con denominación de origen protegida (AOP) e indicación geográfica protegida (IGP), sumándose así al listado de unos 850 productos ya protegidos gracias a la legislación de protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y especialidades tradicionales.

Según señaló a Europa Press la empresaria Mª Angeles Sainz, miembro de la asociación, la decisión de Bruselas supone "el reconocimiento a una labor bien hecha de muchos años, y de mucha gente que ya no está, y de los que seguimos ahí".

Sainz, de la empresa Sobaos Joselín, destacó la "lucha de muchos años" de los fabricantes de sobaos por lograr una certificación de calidad y señaló que este reconocimiento tal vez ha llegado "un poco tarde para ser un producto con una tradición de tantos años y con tanto reconocimiento en Cantabria y en España".

La representante de la asociación explicó que el sobao, que definió como "una especie de bizcocho pero que nada tiene que ver con el bizcocho", tiene un sabor final "que muy pocos productos siguen conservando después de tanto tiempo", y comentó que "no es sencillo de elaborar", ni se puede hacer "de cualquier manera".

Opinó que el reconocimiento a nivel europeo quizá sirva también para abrir las puertas de este producto en el continente, donde ya algunas empresas venden, aunque en un porcentaje muy pequeño, e insistió en que es "un reconocimiento", y una manera de que "cuando vean esa etiqueta con la IGP, lo reconozcan y le den el valor que pueda tener".

Al respecto, resaltó que los sobaos, que se venden prácticamente en toda España, necesitan, "como todos los productos de calidad", que "el toque y el cariño" que se le dedica en la fabricación, también lo tenga en la distribución y en la venta por lo que no es un producto "de masas ni que se venda en una balda sin más".

Destacó así que "es muy importante tener una referencia", y señaló que en el caso de su empresa, Sobaos Joselín, han intentado no perderla ni siquiera en momentos como en los años del 'boom industrial', cuando decidieron apostar por la calidad y la tradición, por no perder las raíces "y mantener ese sabor de siempre, buscando la mejor mantequilla, los mejores huevos" y concluyó que el tiempo ha demostrado "que no nos hemos equivocado", subrayó.

INGREDIENTES

La zona de elaboración de los Sobaos amparado por la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) 'Sobao Pasiego', se encuentra centrada en la comarca del Pas, que abarca la zona geográfica delimitada por los rios Pas y Pisueña y el área de influencia de dichos ríos. Se encuentra, por lo tanto, situada en la zona centro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El sobao pasiego se elabora a partir de una masa batida de harina de trigo, mantequilla, azúcar, y huevo.