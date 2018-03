Feijóo sugiere a las cajas que presenten "una propuesta conjunta" y que huyan de un futuro "cortoplacista"

12/11/2009 - 16:21

Advierte de que "marcará posición" y espera que las entidades sepan "interpretarla" porque partirá del "rigor y de la racionalidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sugirió hoy a las dos cajas gallegas --Caixa Galicia y Caixanova-- que presenten "una propuesta conjunta" sobre su futuro y les aconsejó tomar una decisión tras "reflexionar" sobre los últimos movimientos registrados en el mercado financiero y sin pensar "en un futuro cortoplacista".

"Estoy abierto a una propuesta conjunta de las cajas, que todavía no hemos recibido, pero no pasaría nada por tenerla", proclamó el jefe del Ejecutivo gallego en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde explicó que, en todo caso y si esto no ocurre, la Xunta "construirá" su propia propuesta.

De hecho, el presidente gallego se mostró convencido de que, con independencia de lo que digan los consejos de las cajas debe "marcar posición" porque tiene su tutela financiera. "Vamos a cumplir con nuestras competencias, marcaremos posición y después la explicaremos", recalcó y confió en que, cuando esto ocurra, las cajas sepan "interpretarla".

"Partirá del rigor y de la racionalidad y estoy convencido de que los miembros de los consejos de las cajas comparten ambos principios", señaló el presidente antes de recordar que es a ellos a quien corresponde adoptar la decisión final --aunque la Xunta tiene capacidad de veto-- y les aconsejó que lo hagan pensando en un proyecto "viable" en el futuro horizonte financiero.

Por su parte, reiteró que la propuesta de su Gobierno se asentará sobre los pilares de la "galleguidad" y de la "solvencia" financiera en un futuro "complejo", aunque no avanzó cuando la hará pública ya que, argumentó, "una cosa es opinar y otra analizar los balances económicos" que tiene "algo más de dificultad".

"RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA"

"No conozco a nadie que analice los balances económicos a corto, medio y largo plazo, pero el Gobierno gallego sí lo hace", esgrimió Núñez Feijóo e insistió en que mantendrá una actitud "responsable y prudente" hasta que pueda hablar --antes de que finalice el año, en todo caso-- tras analizar "todos los pros y los contras".

De momento, consideró un "avance" que la Xunta y los tres grupos con representación en el Parlamento gallego --PSdeG, PPdeG y BNG-- "coincidan" en que las cajas gallegas "no pueden desaparecer del mapa financiero español" y reiteró que sigue contemplando como "opciones" posibles "unirse para hacer una única caja gallega o garantizar la solvencia de Caixa Galicia y Caixanova por separado".

Por último, se pronunció sobre las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, que hoy se mostró "totalmente contrario" a las fusiones de cajas de una misma comunidad.

"Supongo que será una posición con carácter nacional y que se aplicará a todas las comunidades", dijo Feijóo pese a que, admitió, desconocía previamente estas manifestaciones.