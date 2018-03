Somalia. cendón tacha de "torpeza" traer a los dos piratas porque "lo ha complicado todo"

- "O pagas rescate o te quedas allí", sostiene el fotógrafo que estuvo secuestrado 40 días

El fotógrafo secuestrado hace un año durante 40 días en Somalia, José Cendón, aseguró hoy en declaraciones a Servimedia que ha sido una "torpeza" del Gobierno traer a España a los dos piratas detenidos.

Cendón señaló que este hecho ha "complicado todo" en las gestiones para liberar a los tripulantes del pesquero "Alakrana", que permanece secuestrado desde hace 42 días en aguas somalíes.

El reportero gallego denunció que a los armadores "no se les está exigiendo prácticamente nada" de su responsabilidad en este asunto sino que se busca dar más protección. Con la seguridad a bordo, dijo, "un barco allí hace lo que le dé la gana".

Durante la presentación de su libro "Billete de ida", en el que cuenta su secuestro y la problemática de Somalia, Cendón advirtió que "los secuestradores no están dispuestos a liberarlos (marineros) sin el pago de un rescate, y cuanto más tiempo tardes, seguramente más acabarán exigiendo".

"No se solucionaría nada sin pagar"y recordó que desde hace más de 15 meses hay dos periodistas, uno canadiense y otra australiana, secuestrados porque sus Gobiernos se niegan a negociar.

Insistió en que confía en "un final feliz" para el pesquero español porque, "como siempre, esto es una cuestión simplemente económica". "Conociendo un poco a los somalíes, pagando un poco más, no les importaría que sus compañeros se quedaran por aquí".

Los marineros son un botín grandísimo", añadió el reportero, por lo que no cree que "les vayan a hacer nada". "No les tocan, normalmente, un pelo", salvo "algunos palos" para que llamen "con miedo" a sus familias. "Todos los cientos de casos de secuestros de tripulantes en el océano Índico por piratas, ¿por qué en este caso iba a ser diferente?", se preguntó.

El secuestro es un "juego psicológico" en el que él no esperaba que le trataran como "una princesita". Sin embargo, añadió, son gente "normal" que hablaba con su familia y al colgar "ponían cara de malo".

El fotógrafo opinó que el motivo de la piratería nace porque un día los somalíes "decidieron rebelarse" contra el vertido de residuos tóxicos y la pesca ilegal en sus aguas. Los somalíes "no son ningunos santos pero hay que reconocer que tiene una parte de razón bastante importante". "Tenemos que quitarles la excusa", agregó.

"Les guardo el más profundo de mis rencores porque me privaron de mi libertad y aún encima causaron el sufrimiento de lo míos, pero intento ponerme en su pellejo y pensar qué haría yo en su situación y, posiblemente, estaría haciendo lo mismo, no me cabe ninguna duda".

Por último, preguntado por si volvería a Somalia, afirmó que lo haría sólo por "una historia que me interese muchísimo".

