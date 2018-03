Un taller de la Ciudad de las Artes desvela secretos y curiosidades de la electricidad

12/11/2009 - 16:42

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia comienza mañana, con motivo de su noveno aniversario, un nuevo espacio denominado el 'Teatro de la Electricidad', en el que, a través de diferentes experimentos, se muestran al público de una manera divertida conceptos, secretos y curiosidades relacionados con la electricidad.

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El objetivo de esta iniciativa es divulgar un fenómeno "cotidiano" pero también desconocido como la electricidad, y "despertar" la curiosidad de los visitantes, según indicó el director científico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC), Manuel Toharia, quien comentó que la idea es que la gente "tenga más preguntas al salir que al entrar".

Y es que, según indicó, "la ciencia no está sólo en los libros", sino que es también "un fenómeno cotidiano con el que convivimos y que no conocemos, que incluso nos asusta, porque lo que nos da miedo es lo que no conocemos".

En el Teatro de la Electricidad se recrea el laboratorio de un científico-inventor, en el que se recrean principios físicos relacionados con la electricidad. Así, pueden verse tubos de neón que se encienden al tocar sus extremos, campanas que suenan sin que las toquen, flaneras que vuelan sobre un generador que acumula cargas eléctricas o globos que se pegan en la pared con sólo frotarlos en la ropa.

Son experimentos realizados con alta y baja tensión, "muy llamativos y espectaculares", con los que se pretende "hacer una reflexión sobre los conceptos básicos relacionados con la electricidad", y que llaman la atención rápidamente de los espectadores, "que nada más entrar ya se está preguntando por qué ocurren las cosas o qué está pasando", explicó a Europa Press Televisión el responsable del staff de creatividad científica de la CAC, Vicente Pelejero.

Otra de las actividades que se presentó hoy en el Museo es una demostración de 'La Ciencia a escena' denominada 'Al rojo vivo', que invita a reflexionar sobre el concepto de temperatura a través de una cámara infrarroja. En esta actividad los animadores muestran la temperatura de diferentes reacciones químicas o cómo los reptiles, al contrario de los humanos, tienen la sangre fría.