Neira ve "lógico" que la fiscal solicite la apertura de diligencias contra Violeta Santander por falso testimonio

12/11/2009 - 16:50

El profesor Jesús Neira manifestó hoy a la salida de los Juzgados de Getafe que le parece "lógico" que la fiscal solicite la apertura de diligencias previas contra Violeta Santander por un presunto delito de falso testimonio por repetidas contradicciones en su declaración en el juicio con respecto a su primera manifestación, tomada por la Policía Local de Majadahonda el 3 de agosto de 2008, un día después de la agresión.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Los testigos son coincidentes en lo que ahí pasaba. Y yo que soy testigo, coincido con ellos en la forma en la que daba los golpes", aseguró el docente, quien añadió que "parece ser que hay una clara contradicción entre lo que afirma esta señora y lo que pasó". "Y entra en contradicción con una declaración anterior suya", agregó.

A preguntas sobre la versión ofrecida por SANTANDER (SAN.MC ) quien negó haber sido víctimas de malos tratos por parte de Antonio Puerta, Neira soltó una carcajada irónica y añadió: "Eso es para morirse de risa". "Eso está muy bien para los cuentos fantásticos de Borges y es un cuento que a Borges no se le podría ocurrir", recalcó.

En relación a la declaración de Puerta, quien afirmó que Neira le llamó "Hijo de Puta, cucaracha", Neira negó que le insultará de esta forma. "Le puedo ofrecer una cita de Shakespeare donde se dice hijo de puta, con 37 adjetivos, que me sé de memoria. No fue así", reseñó.

Sobre su testimonio en la vista oral, el docente señaló que ratificó sus testimonios anteriores en una declaración que calificó como "muy simple". "He relatado lo que vi aquella tarde a la entrada del hotel de Majadahonda. Los hechos son claros. Lo que presencié fue una agresión a una mujer que estaba siendo golpeada y eso es lo que he relatado al juez", señaló a la puerta del Juzgado.

Asimismo, el profesor, que aseguró que no tiene interés alguno en ver a Puerta, apuntó que todavía no hay fecha para el juicio que sentará a Puerta en el banquillo de los acusados por la agresión que dejó al profesor en coma durante varios meses. Contó que hace un mes se le sometió a una revisión pericial, puesto que "la Justicia está recabando datos".

"Mientras no se acabe la rehabilitación, no se puede hacer un análisis exhaustivo de lo que tengo, aunque supongo que van a ser daños muy importantes porque me ha afectado al pulmón seriamente. Un catarro de nada me tumba y me obliga a llevar oxígeno", concluyó.