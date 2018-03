Aborto. cobo dice que la iglesia está dentro de sus competencias al excomulgar a quienes voten a favor de la ley

12/11/2009 - 16:24

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, considera que está dentro de sus competencias el anuncio realizado por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, acerca de que la Iglesia excomulgará a los diputados que voten a favor de la ampliación de la ley del aborto.

"Está en su papel", dijo Cobo en rueda de prensa al ser preguntado sobre las declaraciones del obispo. Indicó que dentro de la Iglesia hay una jerarquía y unas personas que pueden establecer "las medidas del tipo que consideren oportunas" para los ciudadanos católicos, que no afectan a los ciudadanos que no son católicos.

"Yo, muchas veces, compartiendo o estando en desacuerdo con decisiones que pueda tomar la Iglesia, siempre pienso que los ciudadanos o las instituciones, como estoy hablando yo en este caso, no tenemos nada que decir sobre medidas que para las personas de una determinada religión se establecen en esa religión", indicó.

En este sentido, dijo que él, por ejemplo, como representante de los ciudadanos, no tiene que opinar sobre las medidas que establece la iglesia musulmana o el budismo para sus fieles. "Quien se siente musulmán o budista, pues seguirá o incumplirá y cometerá pecado, pero no delito. Los delitos son establecidos por los ciudadanos a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado".

"Por tanto", dijo, "me parece que está dentro de las competencias que tiene el señor obispo y no me parece nada mal que pueda realizar esas declaraciones, sin entrar en el fondo de las mismas, eso ya cada uno puede opinar lo que quiera".

