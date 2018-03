Warner Bros estrena el primer tráiler de 'Furia de Titanes' cuyo rodaje se desarrolló en parte en Tenerife

12/11/2009 - 16:54

El tráiler de la película 'Furia de Titanes', cuyo rodaje se desarrolló en parte en Tenerife, se ha estrenado ya y puede ser visionado en el enlace de Internet http://clash-of-the-titans.warnerbros.com/, donde, con una duración de poco más de un minuto, se pueden ver imágenes de algunos de los entornos de la isla en los que se grabó, como el Parque Nacional del Teide, así como nuestras costas y montes. El estreno mundial de la película, producida por Warner Bros. Pictures, está previsto para marzo de 2010.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

El consejero insular de Turismo del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que "gracias al esfuerzo realizado por Turismo de Tenerife durante muchos meses, a través de su departamento Tenerife Film Commission, se pudo traer a la isla una superproducción de estas características que supondrá una incuestionable herramienta promocional para Tenerife a nivel mundial".

En el largometraje participan actores de la relevancia de Liam Neeson o Ralph Fiennes, y durante la estancia en la isla de todo el equipo --más de 350 personas-- en el pasado mes de mayo, generaron unos gastos superiores a los 2,5 millones de euros, entre alojamiento, transporte y manutención.

Turismo de Tenerife invitó en octubre de 2008 a la isla al responsable de localización del filme, Robin Higgs --con experiencia en películas de las sagas de 'Piratas del Caribe' y 'Harry Potter'--, quien "quedó maravillado con nuestros paisajes naturales". Tenerife acogió casi el 20 por ciento del total del rodaje del filme. Los escenarios elegidos para grabar fueron el Parque Nacional del Teide y la costa de los municipios de Icod, Buenavista del Norte y Guía de Isora, además de algunas zonas de pinar y monte.

EPOPEYA ÉPICA

'Furia de Titanes' es una epopeya épica repleta de aventuras que narra la lucha entre hombres, reyes y dioses. Basado en el largometraje del mismo título estrenado en 1981, cuenta la historia y los avatares de Perseo para salvar a la princesa Andrómeda.

La película está dirigida por Louis Leterrier, responsable también de 'El increíble Hulk' o 'Danny the Dog'. Además de Liam Neeson ('La lista de Schindler') y Ralph Fiennes ('El Paciente Inglés'), el filme contará con la actuación de Sam Worthington ('Terminator Salvation') como protagonista en el papel de Perseo, y con Gemma Arterton ('Quantum of Solace). El reparto principal lo completan actores como Mads Mikkelsen ('Casino Royale') o Jason Flemyng ('El curioso caso de Benjamin Button').

Los productores del filme son Basil Iwanyk ('We are Marshall') y Kevin De La Noy ('El Caballero Oscuro'), mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Richard Zanuck ('Di que sí'), junto a Thomas Tull, Jon Jashni y William Fay (de la productora Legendary Pictures, y entre cuyos últimos trabajos figura la exitosa '300'). Karl McMillan es el productor asociado ('Ali', 'Diamantes de sangre'), y Martin Laing, el director de arte, con trabajos como 'Pearl Harbor', 'Titanic', 'True Lies', 'Batman', o 'The Minority Report'.