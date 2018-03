Aguirre advierte a la oposición de que en los contratos menores no encontrarán "talleres para masturbarse"

12/11/2009 - 17:07

IU exige a la presidenta una auditoría interna pues "con fiscalización o no, el desastre ocurrió"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, advirtió hoy a la oposición de que entre los contratos menores del Gobierno regional, reclamados por Izquierda Unida y el PSOE desde que se conocieron los firmados por el Ejecutivo con las empresas de la trama de corrupción Gürtel, no encontrarán ninguno para "talleres para masturbarse".

Aguirre contestaba así a la portavoz de IU, Inés Sabanés, durante la sesión de control parlamentario de la Asamblea de Madrid, donde ésta le recordó que "por acción o por omisión, con fiscalización o no, el desastre ocurrió" a pesar de los "supuestos controles de la intervención". "El desastre con los contratos menores ocurrió. Una actuación que según la Ley y la Intervención ha dejado flancos bochornosos abiertos", manifestó.

"Todos los contratos menores, absolutamente todos, están a su disposición. Nadie me ha pedido ninguno, pidan los que quiera", respondió Aguirre a la bancada de la oposición ante sus solicitudes. Frente a ello, la portavoz socialista, Maru Menéndez, recordó a la jefa del Ejecutivo que el PP rechazó esta misma semana en la Junta de Portavoces de la Asamblea la petición de que la oposición pueda disponer de los contratos solicitados en un plazo máximo de siete días, una vez sea aceptada la solicitud.

Por su parte, la presidenta explicó que los contratos que están reclamando se refieren a cosas como a los pagos del transporte de "servilletas a la lavandería, peajes de los coches oficiales, coronas de flores cuando alguien fallece, comidas de escoltas, cambio de un cristal cuando se rompe, etc...". "Todos estos contratos responden a actividades y servicios que se han realizado. Están todos a su disposición", insistió.

"Lo que no van a encontrar nunca son cosas que no debe hacer ninguna administración seria, por ejemplo, contratos de actividades que no se llegan a realizar o estudios que no aparecen como ocurre en una administración de la que forma parte IU: 1.583 estudios por valor de 31 millones de euros que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre ellos, el estudio del murciélago, 2.300 euros; estudio de los factores y el manejo de la chufa, 11.900 euros; estudio sobre la ventilación natural de los patios, 5.480 euros; el seguimiento del escarabajo de las palmeras, 11.880 euros, y desde luego lo que no van a encontrar aquí son los talleres para aprender a masturbarse", manifestó Aguirre.

Por su parte, Sabanés señaló que a día de hoy, y a través de la crisis política, sabemos tres cosas: "La primera que había una trama organizada para obtener contratos menores eludiendo controles, y lo consiguieron. La segunda es que perjudicaron la hacienda pública y eso significa despilfarro, y lo consiguieron. La tercera es que todo esto ha ocurrido, a pesar de los supuestos controles de la intervención y de otros instrumentos como la posibilidad de intervención de la Cámara de cuentas, y a pesar de los controles políticos que se debían haber efectuado en esta cámara".

"También sabemos que no sabemos su alcance porque en mayo de 2009 usted hablaba en todos los mandatos de 5 millones de euros, en junio de 2009 el consejero Beteta hablaba en esta legislatura de 183 contratos y 2,3 millones de euros. Y en octubre ya se hablaba más de 3 millones de euros y 381 contratos", setenció.

A su juicio, queda meridianamente claro que "todo falló, por acción o por omisión", y la principal responsabilidad es la del Gobierno regional. Por eso, preguntó a la presidenta si hará una auditoría interna desde el Gobierno sobre todos los contratos menores. "¿Por acuerdo de todos van a solicitar una fiscalización específica, global y con recomendaciones a la Cámara de Cuentas, por acuerdo de todos los grupos?", cuestionó.

Para Sabanés, el balón está en el tejado de Aguirre. "¿Qué ha hecho y qué va a hacer? No quiero que nos diga que pasaron la intervención. Eso ya lo sabemos, y pese a ello hay una trama sobre la mesa y es responsabilidad suya y de su gobierno. ¿Qué más va a hacer además de esperar la siguiente andanada judicial?", le espetó.