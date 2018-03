CajaCanarias convoca una nueva edición de sus premios anuales para los que ha previsto una partida de 60.000 euros

12/11/2009 - 17:11

La iniciativa abarca once modalidades que incluyen literatura, música, arte, investigación, además de certámenes destinados al público infantil

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

CajaCanarias ha dado a conocer hoy en su Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife, una nueva convocatoria de los premios anuales que otorga esta entidad de ahorro, acto que estuvo de la mano del responsable de la Obra Social y Cultural de la entidad, Álvaro Marcos Arvelo, y la gestora cultural Eleonore Mehl.

Esta edición de los Premios CajaCanarias cuenta con una dotación global cercana a los 60.000 euros e incluye como principales novedades la incorporación del Premio de Fotografía bajo la modalidad de serie fotográfica, la dedicación del Premio de Artes Plásticas 'Manolo Millares' a la pintura, en su alternancia con la escultura, y el protagonismo de la música de canto en la convocatoria del Premio de Música 'María Orán'

Otra de las novedades respecto a convocatorias anteriores se refiere a la presentación de trabajos a concurso, que sólo podrá realizarse a través de Internet en el apartado de Obra Social y Cultural de la página web de CajaCanarias. Asimismo, en los premios literarios, la edición de los trabajos premiados se realizará también en formato e-book, aparte de su difusión habitual en cada una de las colecciones de la entidad.

En su intervención, Arvelo recordó a algunos de los premiados de la primera convocatoria de estos premios entre los que citó a Alfonso García Ramos, Cecilia Domínguez, Juan Manuel García-Ramos, Carlos Pinto Grote y Santiago Palenzuela, e indicó que "hoy día, todas estas personas son autores referentes de nuestro panorama cultural".

Arvelo también manifestó que los Premios CajaCanarias "han animado y alimentado la creación en Canarias durante más de cincuenta años" y añadió que "hoy no sería posible explicar nuestras señas de identidad sin hablar de estos premios que nacieron en una época en la que no existía un tejido editorial ni artístico para nuestros creadores". ONCE MODALIDADES

Son once las modalidades que abarca esta convocatoria, vinculadas a temáticas culturales, artísticas y de investigación, algunas de las cuales tienen el reconocimiento de ser las más prestigiosas de cuantas se convocan en Canarias.

Entre éstas figuran el Premio de Novela 'Benito Pérez Armas', el 'Agustín de Bethencourt' de Investigación, el 'Isaac de Vega' de Relato Corto, el 'Manolo Millares' de Artes Plásticas, el 'María Orán' de Música, el 'Pedro García Cabrera' de Poesía y el de Cuento. Hay que añadir, además, los premios destinados a la imagen y el cine, al haberse incorporado en la última década premios como el de Cortometraje y, en esta edición, el de Fotografía, así como los certámenes orientados al público infantil, el de Cuentos y el de Tarjetas de Navidad.

A excepción de este último, para el que los concursantes tienen como fecha límite de presentación de trabajos el 14 de diciembre, el plazo para concurrir a los Premios CajaCanarias finalizará el 12 de febrero de 2010.

Los interesados pueden retirar las bases completas en la red de oficinas de esta entidad financiera en las islas, Madrid y Barcelona y descargar toda la información a través de la página web www.cajacanarias.es.

PREMIOS LITERARIOS

Como en ediciones anteriores, los premios literarios se presentan en las modalidades de novela, poesía, relato corto y cuento. La cuantía global de los premios literarios asciende a 24.000 euros y la participación está abierta a personas mayores de edad, naturales o residentes en las Islas.

El Premio de Novela 'Benito Pérez Armas' está dotado con 15.000 euros, además de la publicación de la obra ganadora. Las narraciones deberán ser inéditas, con un tema de libre elección y elaboradas por autores que no hayan sido galardonados con este premio en ediciones anteriores. La extensión mínima es de 125 folios, a doble espacio por una sola cara.

El Premio de Poesía 'Pedro García Cabrera' está dotado con un único premio de 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora. El tema del poemario será libre, con una extensión máxima de 700 versos y mínima de 350, escritos a doble espacio.

El Premio de Relato Corto 'Isaac de Vega' otorgará un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000 euros, además de la publicación de las obras galardonadas. Los relatos deberán ser inéditos con una extensión máxima de seis páginas y mínima de cuatro, escritos a doble espacio.

El Premio de Cuento distinguirá con 1.500 euros al mejor trabajo de cada una de las dos modalidades propuestas. Los trabajos deberán ser inéditos, escritos por adultos y dirigidos a niños. Su extensión debe estar comprendida entre los cuatro y seis folios, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara.

MÚSICA Y ARTE

Al Premio Regional de Música 'María Orán', que en esta ocasión está dedicado a la modalidad de Canto, podrán optar cantantes naturales o residentes en Canarias. Se otorgará un primer premio de 4.000 euros, un segundo premio de 2.500 euros y un premio a la Mejor Interpretación de Obra de Autor Canario dotado con 600 euros. Las audiciones se celebrarán en el Espacio Cultural CajaCanarias, del 8 al 10 de marzo de 2010.

El Premio de Fotografía CajaCanarias se dedicará este año, por primera vez, a premiar series de fotografías, temática que compartirá en próximas ediciones en alternancia con la fotografía medioambiental. En este caso se otorgará un único premio de 3.000 euros a la mejor serie compuesta por un mínimo de cinco y un máximo de ocho imágenes, que deberán presentarse en papel fotográfico.

El Premio Regional de Artes Plásticas 'Manolo Millares', dedicado en esta ocasión a la pintura, otorgará un primer premio de 3.000 euros y el derecho a una exposición individual en una sala de arte de CajaCanarias, así como un segundo premio dotado con 1.500 euros. Desde el pasado año, los finalistas de este concurso pasan a ser valorados por un comité de exposiciones que da derecho a los autores a realizar una muestra individual de sus trabajos en los espacios de arte de CajaCanarias.

En el Premio de Cortometraje 'Manolo Villalba', que consta de dos modalidades, ficción y documental, se otorgará un primer premio de 3.000 euros y un segundo de 1.000 en cada una de las variantes. La temática será libre y los cortometrajes serán exhibidos durante el transcurso de un festival a celebrarse en fechas próximas al fallo del jurado.

Por último, el 'Agustín de Bethencourt' de Investigación estará inscrito en el tema genérico de 'Ciencias experimentales, técnicas y de la salud', y se otorgará un único premio de 6.000 euros a la investigación que presente una persona o colectivo, valorándose en mayor medida aquellos trabajos que presenten un nivel superior de aplicabilidad.