Madrid. la discoteca "el balcón de rosales" no será una biblioteca por el ruido del teleférico, según cobo

12/11/2009 - 17:00

- El Ayuntamiento estudia qué tipo de centro albergará este local, a cuyas puertas murió hace un año el joven Ussía

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, confirmó hoy en rueda de prensa que la discoteca "El Balcón de Rosales", a cuyas puertas murió hace un año el joven Álvaro Ussía, no se transformará en una biblioteca municipal, como se había aprobado inicialmente, por los ruidos que ocasiona el Teleférico.

"Nosotros queríamos que ese lugar, en el que ocurrió ese homicidio tan desgraciado y tan doloroso para todos, y especialmente para su familia, se dedicara a algo que recordara al chico fallecido. No va a ser posible una biblioteca porque al estar el Teleférico, el ruido no es precisamente lo más adecuado para que ese sea el destino", explicó Cobo.

Según Cobo, el Ayuntamiento está estudiando qué tipo de actividad se puede realizar en ese lugar, "que es estupendo por otra parte, pero que justo una biblioteca, mientras siga habiendo un Teleférico que produce un ruido muy importante, pues no es posible".

Por ello, dejó claro que la discoteca "El Balcón de Rosales" no se transformará en una biblioteca, pero "sí habrá un centro que está sin decidir cuál va a ser el destino y el uso que se dé al mismo". Indicó que hay ideas, pero no quiso avanzar ninguna porque no hay nada concretado.

