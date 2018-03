El Gobierno desoyó un informe de la inteligencia militar que desaconsejaba la detención de los piratas

No entiendo al armador, al gobierno ni a la OTAN, al armador por no hacer ni puto caso al gobierno y contratar seguridad privada, al gobierno por no detener a los dos piratas y llevarlos a la fragata y usarlos para el intercambio como rehenes y a la otan por no interceptar y bloquear los buques nodrizas en sus puertos con lo que sólo podrían atacar con las lanchas las 100 o 200 millas más próximas a su costa y sin ser ataques coordinados con sólo una lancha.