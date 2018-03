PSOE-A rechaza por segunda vez la creación de una comisión de investigación sobre Mercasevilla en el Parlamento

12/11/2009 - 17:28

El PSOE-A rechazó hoy en el Pleno del Parlamento, por segunda vez en los últimos seis meses, la creación de una comisión de investigación en la Cámara, a petición del PP, sobre la "presunta petición de cobro de comisiones por directivos de Mercasevilla y su posible vinculación con la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo", que sí contó con el apoyo de IULV-CA.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, justificó la creación de la comisión de investigación ante el Pleno del Parlamento en que estamos "ante un caso grave de una posible trama de corrupción en el seno de la Junta de Andalucía para extorsionar a empresarios con dinero público".

"Hay un alto cargo de la Junta de Andalucía imputado en este caso, que sigue sin ser apartado del mismo", dijo Zoido, para quien es evidente que una comisión de investigación, "lejos de entorpecer la labor de la justicia, puede arrojar luz y nuevas informaciones y concluir con responsabilidades políticas que son paralelas y compatibles con las decisiones que adopten en los juzgados y tribunales".

"Planteamos de nuevo la creación de una comisión de investigación porque desde que ustedes dijeron no hace seis meses, han sido muchas las informaciones que hemos podido conocer y muchos los datos obtenidos que nos hacen insistir en la necesidad de esclarecer todos estos hechos que ponen al Gobierno de la Junta en una situación de sospecha permanente que es necesario aclarar", dijo el diputado popular al PSOE.

Para Zoido, la creación de una comisión de investigación es una iniciativa "para buscar la verdad y sólo la temen aquellos que tienen algo que ocultar". Esta iniciativa, según apuntó, pretende "sumar esfuerzo contra lo que no se admite ni en la política ni en la sociedad, que es la corrupción".

Por su parte, el parlamentario del PSOE Antonio Núñez inició su intervención manifestando que "parece mentira" que Zoido haya sido juez, porque está, sin duda, "acribillando" al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, cuando no hay el "más mínimo indicio" de que tenga que ver algo con el asunto o de que sea culpable. "Como usted vuelva a un juzgado, ya veremos lo que tendremos que hacer", dijo a Zoido.

Confió en que el delegado provincial de Empleo "será eximido de toda responsabilidad" y que todo quedará aclarado debidamente muy pronto, gracias a la labor de la justicia, a la que la Junta y PSOE están apoyando en todas sus actuaciones, según dijo. Ante las críticas del PP de que el PSOE no acepta crear una comisión de investigación sobre Mercasevilla, Núñez manifestó que, por ejemplo, en las Cortes Valencianas, el PP no ha permitido una comisión sobre el 'caso Gürtel' con el argumento de que está "sub judice".

En su opinión, Zoido está instalado "en la más absoluta desmesura y no tiene prudencia", al tiempo que expresó su preocupación por que con su actitud esté haciendo "daño" a Sevilla, sembrando dudas sobre personas honradas que hacen un importante servicio a la ciudad. "Sevilla no merece tener un vende patria que se regodea destacando cualquier aspecto negativo de la ciudad", señaló.

En su turno de cierre, Zoido acusó a Núñez de "mentir" ante el Pleno de la Cámara, y le dijo que sus argumentos para rechazar la comisión de investigación "han olido mucho a excusa para tapar lo que quieren tapar".

Dijo al diputado del PSOE que su intervención ha sonado "más a excusas para tapar lo que ustedes quieren tapar que a razonamientos lógicos de una administración limpia que se supone que tendría que querer llegar hasta el final contra quienes han jugado con el dinero público y con el buen nombre del Gobierno de la Junta".

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, manifestó que una vez que la Consejería de Empleo planteó la primera denuncia ante la Fiscalía sobre este tema, en coherencia con esa acción, "no debería de haber problemas para aprobar la comisión de investigación en la Cámara" y que se "ponga luz y taquígrafos" sobre todos los acontecimientos.

Señaló que la posición de IULV-CA es poner transparencia donde las actuaciones han podido ser oscuras u opacas, sin poner juicios de valor encima de la mesa. Dijo que IU siempre ha mantenido una posición coherente ante la creación de comisiones de investigación, cuando las razones "están fundamentadas, como en este caso". Para Valderas, si bien sin control judicial no hay Estado de Derecho, sin control democrático del Parlamento "no hay democracia plena" y expresó que las comisiones de investigación son instrumentos democráticos de primer nivel con los que gana prestigio esta Cámara.