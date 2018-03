Madrid. el proyecto de libre elección de médico equipara la salud a "una mercancía"

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha denunciado que el proyecto de ley de Libre Elección de Médico y Área Única, a debate en la Asamblea de Madrid es "un modelo de mercado que atenta contra el derecho a la salud y la equipara a una mercancía".

Según informó hoy la citada asociación, el proyecto de ley de Esperanza Aguirre "intenta cambiar los valores de la Sanidad Pública por el comercio con la salud de las personas".

Y es que, continúa Defensa de la Sanidad Pública, el proyecto de la Comunidad de Madrid impide la planificación sanitaria basada en las necesidades de salud de la población "y las sustituye por el márketing y la mercadotecnia".

Además, la asociación considera que la libre elección de médico no es una demanda de la población, "que mayoritariamente está satisfecha con la atención sanitaria recibida hasta ahora y que fundamentalmente lo que quiere es accesibilidad y cercanía en los servicios y centros sanitarios".

En cualquier caso, finaliza la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la libre elección indiscriminada no es real ni siquiera posible. Es una medida "inviable y demagógica, porque los más de seis millones de habitantes de Madrid no podemos elegir ni los mejores centros ni los mejores especialistas, no sólo porque desconocemos quiénes son, sino porque es materialmente imposible que nos atiendan a todos".

