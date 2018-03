Nuevas generaciones de extremadura dice que la campana "el placer está en tus manos" no era una prioridad

12/11/2009 - 17:24

-Aclara que no le parece mal la iniciativa en sí

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Extremadura, Luis Francisco Sánchez, matizó hoy que la campaña de educación sexual "El placer está en tus manos" emprendida por el Consejo de la Juventud extremeño le parece bien, pero que no cree que se trate de una "prioridad" en este momento.

Sánchez admitió a Servimedia que, como señaló Juventudes Socialistas, NNGG no se opuso en el Consejo de la Juventud a esta campaña, que ha generado polémica por su defensa explícita de la masturbación. Sin embargo, aclaró que su representante no tuvo ocasión de escoger la fecha de su lanzamiento, y que ésta no era la más adecuada.

El presidente de la delegación extremeña de NNGG recordó que esta comunidad autónoma es la segunda de España con mayor tasa de paro juvenil, un 44%, y añadió que, ante la escasez de recursos de que dispone el Consejo de la Juventud, habría sido preferible destinar los 14.000 euros que ha costado a la búsqueda activa de empleo o el acceso a la vivienda.

"No estamos en contra de que se hagan talleres sexuales o sobre el circo", precisó. "Pero no son los más prioritarios para la juventud extremeña, debido sobre todo a la poca dotación económica que la Junta dedica a la Consería de Jóvenes y Deporte, que es menos del 1% del presupuesto. Hay que hacer otras cosas mucho antes".

(SERVIMEDIA)

12-NOV-09

KRT/jrv