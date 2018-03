La Comunidad ve el modelo de financiación "malo e insuficiente" y dice que produce "más discriminación y desigualdades"

12/11/2009 - 17:48

El vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, aseguró hoy que el nuevo modelo de financiación aprobado por el Congreso es "malo e insuficiente" y aseveró que "no satisface a nadie y produce más discriminación y desigualdades" en el modelo de financiación final.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

González reaccionaba así en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el Congreso de los Diputados aprobara la nueva Ley de Financiación Autonómica con los 176 votos que precisaba el PSOE.

"Es un sistema que va a nacer, en el caso de que se apruebe así, absolutamente disminuido, con poco apoyo y seguramente tendrá que ser objeto de modificación a futuro porque es evidente que no es capaz de satisfacer las necesidades que las comunidades autónomas tienen", aseveró.

Desde su punto de vista, lo ocurrido esta mañana en la votación pone de manifiesto que el modelo de financiación que el Gobierno central ha puesto encima de la mesa "no goza del acuerdo del conjunto de las comunidades autónomas".

En este sentido, recordó que el actual sistema fue aprobado "por consenso" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y obtuvo el respaldo de todas las comunidades. "Este modelo, pese a todas las propuestas que en su día hizo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que no habría un modelo de financiación que no fuera hecho por consenso se ha impuesto sin ese consenso y la votación de hoy refleja cómo ni siquiera a los propios socios que sostienen al PSOE en el Congreso les satisface en el ámbito de sus comunidades un modelo de financiación que no da los recursos necesarios para poder prestar con las mismas condiciones de calidad que actualemente se prestan los servicios", sentenció.

UN MODELO INSUFICIENTE

El 'número dos' del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre dijo que la votación de la Cámara baja demuestra que el modelo es "insuficiente" y recordó que en el caso de la Comunidad de Madrid "no reconoce la población, no da los recursos económicos necesarios para pagar el coste de los servicios", algo que está pasando "en el conjunto de las comunidades autónomas en mayor o menos medida".

También precisó que este modelo "va a dar menos dinero a las comunidades autónomas de manera efectiva" para la prestación de los servicios en comparación con el modelo que está en vigor actualmente. Además, denunció que introduce "agravios comparativos" y no recoge "los agravios que de manera colateral se han ido generando para tratar de manera desigual a las comunidades".

"Por ejemplo, si lo medimos en términos de inversión del Estado vemos como la Comunidad de Madrid, por sexto año consecutivo, vuelve a ser castigada en los PGE, vemos como Madrid recibe mucho menos que otras comunidades desde el punto de vista de la inversión estatal y cómo el conjunto de las comunidades del PP sale evidentemente muy perjudicada desde el punto de vista del reparto de los recursos del Estado", puntualizó.