Santiago Cervera critica que UPN "ha puesto en jaque la defensa del régimen foral" al apoyar la LOFCA

12/11/2009 - 17:50

El diputado del PPN valora que el voto del diputado regionalista es "una enorme irresponsabilidad" que tendrá consecuencias "negativas"

El diputado del Partido Popular de Navarra (PPN), Santiago Cervera, criticó que UPN "ha puesto en jaque la defensa del régimen foral" al apoyar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), aprobada hoy en el Congreso.

Cervera argumentó en un comunicado que, con esta ley, "se perderá el respeto al régimen foral en la misma medida en que UPN se ha arrogado la decisión de imponer el régimen de financiación de todas las demás comunidades autónomas españolas, una parte importante de las cuales no están conformes con el nuevo sistema".

Así, valoró que el voto de UPN es "una enorme irresponsabilidad que tendrá consecuencias muy negativas para el conjunto de España, para Navarra y para la propia defensa del régimen foral".

El diputado 'popular' expuso que la postura de UPN, al ser el partido que gobierna Navarra, es "un hecho político de una extrema gravedad". Según argumentó, "tradicionalmente la Comunidad foral se ha abstenido en las decisiones que afectan al régimen común, que era una manera de recabar también el respeto de las demás comunidades hacia el hecho foral".

Así, indicó que de esta manera, "UPN ha decidido, por ejemplo, cómo debe ser la financiación de La Rioja, en contra de los intereses de ésta última comunidad". "Después aparecerán las quejas y las ofensas cuando desde La Rioja recurran una norma tributaria de Navarra que presuntamente les perjudique", añadió.

Asimismo, Cervera destacó que "el consejero de Economía y Hacienda de Navarra, Álvaro Miranda, dijo que el nuevo sistema, si acaso, era perjudicial para Navarra, porque generaba mayor déficit en el Estado, déficit que también repercute a la Comunidad foral por un principio de unidad de espacio económico".

"UPN, CON ZAPATERO Y BLANCO"

Por otro lado, el diputado del PPN criticó que con este voto "se ha comprobado que queda en nada ese bonito discurso de UPN de apelar a los consensos de los dos grandes partidos en las cuestiones de Estado". "Está visto que cuando ese consenso no se produce, el sitio de UPN está incondicionalmente donde estén Zapatero y Blanco", censuró.

A este respecto, Cervera añadió que "UPN ha preferido venderse por un plato de lentejas, concretamente por los 6 millones de euros en enmiendas para asociaciones culturales que ayer fueron negociadas con el PSOE". "Nunca un asunto de tanta relevancia tuvo una contraprestación tan misérrima. Así se está escribiendo la historia de España", añadió.

A su juicio, "no es leal ser determinantes en la aprobación de una norma como la LOFCA, que debe ser capaz de vertebrar el Estado, pero que ha nacido fruto de la mera necesidad de mantenimiento de Zapatero en el poder". En la misma línea, Cervera insistió en que "no es leal con España desequilibrar la balanza en favor de unos contra otros; no es leal tomar una decisión guiada tan sólo por intereses tan lugareños".

El diputado 'popular' también fue crítico con el papel de la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, a quien instó a "salir del limbo en el que vive" y decir claramente "si es corresponsable con la decisión que hoy ha representado el diputado del partido que preside". "Es hora de que explique cómo cree ella que así se defiende Navarra y se fortalece España. Que lo diga, si Sanz se lo permite", sentenció.

Finalmente, aseguró que muchos navarros se preguntan "por qué prostituyen los votos que en 2008 se concedieron a la lista de la coalición UPN-PP, que es la que ha llevado a Carlos Salvador a su escaño".

Así, Cervera afirmó que los votantes navarros de esa candidatura "deben saber que con su voto se está apoyando a Zapatero y a ERC a la vez, y, en un hecho sin precedentes, se ha debilitado la legitimidad de nuestro régimen diferenciado".