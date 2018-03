El Ayuntamiento de La Algaba debatirá mañana en un Pleno solicitado por IU auditar las cuentas desde 2002

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) debatirá mañana en un Pleno extraordinario solicitado por el Grupo Municipal de IU si se aprueba la realización de una auditoría de las cuentas del Consistorio algabeño desde 2002.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de La Algaba, José Luis Vega, explicó a Europa Press que con esta solicitud su grupo pretende demostrar que van "a pecho descubierto, con la verdad por delante" y consideró que si el PSOE vota en contra "será que ocultan algo".

Según el orden del día, la sesión plenaria extraordinaria que dará comienzo a las 12,00 horas de mañana propondrá, en primer lugar, aprobar "la elaboración de una auditoría de cuentas del periodo comprendido desde el año 2002 --año en que tuvo lugar la primera moción de censura-- hasta 2009 --año en que ha tenido lugar la segunda moción de censura dentro de la historia democrática de esta localidad--".

En segundo lugar, se abordará el "rechazo de la liberación del portavoz de IU de 2.000 euros e incremento de esta misma cantidad en la partida presupuestaria del Fondo de Emergencia Social del Ayuntamiento".

Por último, la Corporación municipal decidirá sobre la "aprobación definitiva de la desafectación de terrenos de los números 2 al 12 de la calle Jacaranda de la localidad, para su declaración como parcela sobrante y enajenación a los vecinos colindantes".

En esta línea, Vega criticó que "ahora el municipio está totalmente manipulado por la política de mentira del PSOE" y apuntó que "se está hablando mucho desde que prosperó la moción de censura de la supuesta deuda de 23 millones y el Interventor dijo que no existe una deuda así, que es muy inferior".

Así, recordó que "IU ha pedido la auditoría públicamente y por escrito", pero aclaró que "viendo que no tienen ninguna intención de hablar con la verdad han obligado a IU a solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario para solicitar la auditoría de cuentas desde 2002".

"En IU no tenemos ningún miedo porque tenemos la conciencia muy tranquila", sentenció el portavoz de la federación de izquierdas en el municipio, quien pidió al PSOE que "vote a favor, porque si no lo hace parecerá que el que tiene algo que ocultar y no quiere que se sepa la verdad es el PSOE".

De otro lado, destacó la necesidad de insistir en su renuncia al sueldo como concejal liberado y acusó al PSOE de ponerlo "en contra del pueblo con mentiras", ya que aseguró haber presentado hasta cuatro escritos informando de su decisión.

Asimismo, José Luis Vega aclaró que su intención es que el sueldo al que renuncia se dedique a "incrementar la partida del Fondo de Emergencia Social en vez de liberar a otro político del PSOE".