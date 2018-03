Suárez (PP) acusa a Pina de implantar la "censura" en las Cortes de Aragón para beneficiar a Marcelino Iglesias

12/11/2009 - 18:07

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, acusó esta tarde al presidente del Parlamento regional, el socialista Francisco Pina, de implantar la "censura" en la Cámara para beneficiar al Gobierno autónomo que preside el también socialista Marcelino Iglesias.

ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)

Suárez criticó la decisión de la mayoría PSOE-PAR de no calificar, hoy en la Mesa de las Cortes, una solicitud del Grupo Popular para que compareciera ante el Pleno el jefe del Ejecutivo autónomo para dialogar sobre "su posicionamiento sobre la corrupción en Aragón y las medidas arbitradas en esta legislatura para impedirla". Según el PP, los servicios jurídicos de la Cámara consideran que la Mesa puede calificar esta iniciativa.

Eloy Suárez advirtió que "no es la primera vez" que Pina aplica la "estrategia de bloqueo" de los Grupos que sostienen al Gobierno autónomo, PSOE y PAR, y pone la "mordaza" a la Cámara para "proteger" al presidente Iglesias.

Aunque la mayoría gubernamental ha bloqueado o retrasado en varias ocasiones la tramitación de algunas iniciativas de la oposición contra la corrupción, en el caso de hoy se produjo "un salto muy cualitativo" en el desarrollo de esta "estrategia perversa".

El portavoz del PP aragonés recordó que Pina, tiempo atrás, "vetó" la calificación de una pregunta parlamentaria de otro Grupo sobre corrupción. Eloy Suárez se preguntó qué trata de ocultar la mayoría parlamentaria e insistió en que Pina hoy puso "la mordaza" al Parlamento.

El dirigente del PP expresó que hoy "han funcionado los mecanismos de seguridad" del Gobierno para impedir que en el Pleno parlamentario se volviera a dialogar sobre corrupción. Los populares no entienden por qué al presidente del Parlamento "no le importa actuar como un comisario político" y advirtió de que "no tiene derecho a quitar la libertad de expresión, a privar a los aragoneses de los debates de interés" y recordó que las Cortes autónomas son "el pilar" de la democracia en Aragón.

A esto añadió que otras tres iniciativas relativas a la trama de corrupción de La Muela (Zaragoza) tampoco podrán ser debatidas en el próximo Pleno. Para Suárez, con la "connivencia" de Pina, PSOE y PAR "han pasado todos los límites del juego limpio democrático".

Para Eloy Suárez "es obvio que hay casos de corrupción en Aragón" y preguntó por qué no se puede hablar de corrupción en la Comunidad autónoma. El portavoz del PP aseveró que "no todo vale" para mantenerse en el poder y lamentó la decisión de PSOE y PAR de "eludir las responsabilidades políticas".

Por último, Suárez acusó a Pina de ser "incapaz" de mantener la democracia en el Parlamento y le pidió que si no es "capaz" de dirigir el Parlamento "con independencia", entonces "el mejor servicio que le podría prestar a esta institución sería presentar su renuncia".