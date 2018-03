El presidente de Òmnium Cultural no descarta emprender acciones legales contra Josep C. Vergés

12/11/2009 - 18:08

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Porta, no descarta emprender acciones legales contra el ex candidato a presidente y secretario de la entidad, Josep C. Vergés, por pedir que la Oficina Anti Fraude y la Sindicatura de Cuentas "inspeccionen" los libros de la Fundación Òmnium desde que se creó, en 2004, para evitar un nuevo 'caso Palau'.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

En una carta recibida ayer por Vergés y a la que tuvo acceso Europa Press, Porta asegura que todas las observaciones que ése la hace sobre "las cifras, la disposición de las tarjetas de crédito, etc. demuestran su talante moral y humano", por lo que prefirió no responderle.

"Tengo la sensación de que usted sospecha que todo el mundo actúa como usted actuaría si estuviese en su lugar", asegura Porta en su escrito, en el que avisa de que no perderá más tiempo "con esta polémica absurda".

En su primera carta, Vergés teme que se reproduzca un escándalo como el del Palau de la Música Catalana, ya que el mismo abogado --Bergós-- que "montó y participaba" en la Fundación del Palau también participa en la de Òmnium.

Al respecto, Porta indica que es "toda una declaración de intenciones" que "se acuerde ahora" difundir sospechas "infundadas", justo cuando la sociedad está escandalizada por el caso del Palau. Además, Porta tilda de "puro sarcasmo" la afirmación de Vergés, que dice querer saber los entresijos económicos de la Fundació por amor a la entidad.