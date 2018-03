El PP inicia la Convención que cura las heridas de sus peleas internas

El Partido Popular comienza hoy en Barcelona la Convención ideológica que debe curar definitivamente las heridas abiertas por los últimos conflictos internos, por lo que buscará reforzar la imagen de unidad y hacer más fluido su contacto con los ciudadanos.

Durante tres días, los dirigentes populares y diferentes expertos en diversas materias -un total de 37 sin vínculos conocidos con el PP- mantendrán nueve reuniones de trabajo y siete foros de debate con el fin de afinar las propuestas del que será el programa electoral del PP en 2012, cuando corresponde celebrar los próximos comicios generales.

Acudirán 3.000 personas

El líder del partido, Mariano Rajoy, estará presente en todos y cada uno de estos tres días, no así el presidente de honor y ex presidente del Gobierno, José María Aznar, quien ha optado por mantener el viaje que tenía programado a Kiev al conocer que no iba a desempeñar ningún papel de relevancia.

Hasta 3.000 personas calcula la organización que podrían asistir al cónclave, que tendrá lugar en Barcelona porque los populares quieren reafirmarse en un territorio en el que dentro de un año habrá elecciones.

Coordinado por la responsable de Organización del PP, Ana Mato, y por el dirigente Baudilio Tomé, la Convención tendrá como lema "Propuestas para el cambio", ya que el objetivo fundamental consistirá en recabar de los expertos congregados y de los ciudadanos participantes sus ofertas programáticas.

Estudiarán las ofertas en foros

El PP, tal y como explicó Mato en conferencia de prensa hace una semana, no las plasmará directamente en su plan de Gobierno, sino que las tendrá en cuenta para a partir del lunes que viene, terminada la Convención, someterlas a estudio en distintos foros y conferencias sectoriales.

Las nuevas tecnologías también tendrán cabida en el evento, y así, dirigentes del PP hablarán vía Internet con los militantes y los ciudadanos.

Rajoy, además, será el protagonista de una suerte de simulacro del programa de TVE "Tengo una pregunta para usted", sólo que en Barcelona no responderá a las preguntas de ciudadanos escogidos, sino de los integrantes de la organización juvenil del partido, Nuevas Generaciones.

Almuerzo con presidentes autonómicos

Uno de los actos que más expectación suscite será el almuerzo que el líder del PP celebre el sábado con los presidentes autonómicos de la formación.

Según comentó Ana Mato, está previsto que todos acudan a la Convención, incluidos la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y el de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Otro de los que previsiblemente asista será el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Ninguno de los tres, sin embargo, tiene reservado un papel principal en la Convención. Tal y como recalcó Mato, los populares afrontan la Convención ideológica sin "conflictos internos" y "más fuerte" tras intervenir Rajoy en el último Comité Ejecutivo Nacional y dejar claro que no consentirá más peleas dentro del partido.

Temas de debate

La educación, el empleo, las políticas sociales, la cultura, las nuevas tecnologías, I+D+i, el cambio climático, el papel de España en el panorama internacional, la igualdad de hombres y mujeres y la libertad son algunos de los asuntos alrededor de los que girarán las mesas de debate programadas.

Las consecuencias del caso Gürtel sobrevolarán por el cónclave de los populares, si bien muchos integrantes de la cúpula del partido creen en privado que este asunto ya está prácticamente amortizado.

Muchos, no obstante, en diferentes conversaciones, temen que en la víspera o durante la Convención se levante el secreto sumarial de una nueva parte del caso, lo que ensombrecería en gran medida, reconocen, el propósito del evento.