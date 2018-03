El BNG pide amparo al Parlamento por "vulneración" de un acuerdo sobre la ZEPA de A Limia, aprobada hoy por el Consello

12/11/2009 - 18:09

Feijóo ve que se "compatibiliza" medio ambiente y usos agrarios, pero el BNG reprueba la "incoherencia" del PP, que criticaba la medida

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

El BNG anunció hoy que se dirigirá a la Mesa del Parlamento para pedir amparo porque entiende que existe "vulneración" de un acuerdo parlamentario aprobado por unanimidad el pasado mes de octubre en relación al decreto que declara la zona de especial protección de aves (ZEPA) de A Limia, que hoy fue aprobado por la Xunta en la reunión del Consello.

Mientras que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, resaltó la importancia de esta medida y subrayó que "se hace por consenso", la portavoz de Medio Rural del BNG, Tereixa Paz, aseguró que se trata de "un ataque sin parangón al trabajo parlamentario".

El pasado 23 de octubre se aprobó por unanimidad en el Parlamento gallego una proposición no de ley, propuesta por el BNG y enmendada por PSdeG y BNG, en la cual se instó a la Xunta a no declarar la ZEPA de A Limia sin "antes" haber "garantizado legalmente" que esta denominación "no afectará" a la actividad agroganadera.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo subrayó que la ZEPA de A Limia, con una superficie total de 6.939 hectáreas y con una zona periférica de protección de 7.558,6 hectáreas, supone "una muy buena noticia". Al respecto, indicó que así se responde a un requerimiento de la Unión Europea y defendió que el decreto incorpora "buena parte de las 6.000 alegaciones" que se habían presentado a la anterior propuesta.

A su juicio, la figura de protección definida ahora permite compatibilizar "la defensa del medio ambiente y los usos agrarios de la zona" del sureste ourensano. La declaración de este espacio natural como ZEPA conlleva su inclusión directa en la Red Natura 2000, de forma que se establecerán medidas de conservación para evitar el deterioro de los hábitats de las aves que viven en estado silvestre y demás especies migratorias.

No obstante, la diputada nacionalista Tereixa Paz dio hoy "un suspenso en toda regla" al grado de fiabilidad del PP, ya que entiende que se ha incumplido un acuerdo parlamentario, se aprueba el decreto "de espaldas al Parlamento y a la ciudadanía de A Limia" y "también a los intereses productivos" de la zona.

Asimismo, Paz reprobó al "total incoherencia" del PP sobre este asunto porque hace dos años estaba en contra del decreto y "azuzaba a los afectados para que se opusiesen", hasta el punto de que "incluso repartía folletos con el lema Zepa no". Precisamente, recordó que esos folletos alertaban de que la declaración de ZEPA supondría que "22.000 gallegos se vean afectados y unas pérdidas de 300 millones de euros". "Irresponsabilidad y total incoherencia", diagnosticó al PP.

Por su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, denunció esta "nueva falta de respeto" de Feijóo al Parlamento y la sumó a "las mentiras en los debates plenarios" o actitudes como la tramitación injustificada de proyectos de ley por el trámite de urgencia o "los vetos" al debate de iniciativas legislativas populares como la que pide la supresión del plus de ex altos cargos. "¿Dónde está la regeneración democrática prometida por Feijóo? No sé si queda para otra vida. En cualquier caso, sí para otra legislatura", ironizó.