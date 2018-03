Soria (PP) asegura que los Presupuestos del Estado para 2010 son una "mala Ley" para España y Canarias

12/11/2009 - 18:47

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria (PP), ha asegurado hoy que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 son una "mala Ley" tanto para España como para Canarias.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 (EUROPA PRESS)

"No hemos apoyado --el PP-- la Ley de los PGE porque es una mala Ley para España y es una mala Ley para Canarias. Es una Ley que sube impuestos en toda España y que si no los sube en Canarias es por una razón muy sencilla porque el Gobierno de Canarias, en su conjunto, ha decidido que en Canarias no suban los impuestos tal cual lo hacen en el resto de España", subrayó Soria en declaraciones a los medios y tras ser preguntado por si refrendaba el apoyo de Coalición Canaria (CC), su socio de gobierno en el Ejecutivo regional, a los Presupuestos.

De todos modos, indicó que "cada cual debe responder" a lo que son sus posicionamientos porque él, dijo, responde de los suyos. "Yo respondo de los míos y la posición de mi partido es clara e inequívoca en todo el ámbito de la geografía nacional", apuntilló el también presidente de los populares en Canarias.

Por otro lado, Soria se reunió esta tarde con miembros de la Cámara de Comercio de Las Palmas para darles a conocer las líneas de los próximos presupuestos autonómicos donde reiteró que habrá una "disminución" en el gasto público aunque incidió en que se contemplarán las "prioridades" del Gobierno canario entre las que citó "Sanidad, Educación, las Políticas de Bienestar Social, Empleo y Justicia".