UGT y CCOO acusan a Manera de "incumplir" los acuerdos con los 5.500 trabajadores de los Servicios Generales

12/11/2009 - 18:53

Señalan que el aplazamiento de las subidas salariales hasta el 2011 "llueve sobre mojado" en el colectivo de funcionarios de la administración de la Comunidad

PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT y CCOO acusaron hoy al conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, de "incumplir" los acuerdos alcanzados en julio del pasado año para que los 5.500 trabajadores de los Servicios Generales de la administración de la Comunidad comenzaran a cobrar a partir de julio de 2010 el 25 por ciento de la partida correspondiente a la carrera profesional, con el fin de que en 2012 percibieran el cien por cien de este concepto, equiparándose así a los empleados de la sanidad, que en la actualidad, "perciben el 75 por ciento de la cantidad pactada por la carrera profesional".

Así lo manifestaron ambos sindicatos en la reunión que mantuvieron esta mañana con la consellera de Función Pública, Pilar Costa, y Manera, quienes pidieron a los representantes sindicales un "ejercicio de responsabilidad y comprensión, dada la actual situación de crisis económica y la drástica bajada de los ingresos en 1.000 millones de euros".

De este modo, al igual que hiciera el pasado miércoles con los sindicatos de la educación y la sanidad, Manera anunció su intención de aplazar hasta el 2011 los aumentos salariales pactados para 2010 con los trabajadores de los Servicios Generales, debido a que la reducción de los ingresos ha disminuido en un 4,9 por ciento los presupuestos del Govern, lo que "obliga a hacer un gran esfuerzo de contención, establecimiento de prioridades y planificación del gasto".

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Función Pública de CCOO, Baltasar Piñeiro, y el responsable de Administración Autonómica de UGT, Jordi Crehuet, señalaron que el aplazamiento hasta el 2011 del aumento salarial en un 0,3 por ciento, "llueve sobre mojado" en los trabajadores de los Servicios Generales, teniendo en cuenta que el Ejecutivo también pretende "incumplir" en 2010 el citado acuerdo referido a la carrera profesional.

"No es serio avisar a través de la Ley de Presupuestos que se incumplen una serie de acuerdos", señaló Piñeiro, quien anunció que mañana a las 09.00 horas, los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USO y STEI se concentrarán frente al Consolat de Mar, con el fin de hacer una "pitada" durante la llegada de los consellers para participar en la reunión que el Consell de Govern celebra todos los viernes. Por otro lado, no descartan una manifestación antes del 15 de diciembre, día en el que está previsto que se aprueben los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010.

Asimismo, adelantó que estos sindicatos volverán a concentrarse frente al Consolat de Mar los próximos 20 y 27 de noviembre, mientras que el 24 lo harán frente al Parlament, coincidiendo con la celebración del Pleno, con el fin de objetivo de obligar al Ejecutivo balear a que cumpla sus acuerdos, ya que "el único recorte presupuestario que existe es no pagar a los trabajadores, a pesar de que se había anunciado a bombo y platillo la concentración de Consellerias y empresas públicas y la reducción de altos cargos, algo que no se ha hecho".

"FALTA DE CONCRECIÓN"

Por su parte, Crehuet apuntó que en la reunión de esta mañana no se ha alcanzado ningún acuerdo, por lo que "habrá que marcar un nuevo día" para continuar las negociaciones, ya que, a su juicio, "falta concreción" por parte del conseller de Economía y Hacienda, respecto al cobro de los aumentos salariales y del cumplimiento de los acuerdos firmados en 2008 con los trabajadores de Servicios Generales.

Por ello, le pidió que "acote cómo y cuándo va a cumplir los acuerdos", debido a que, según criticó, "falta la letra a la música que ha puesto el conseller", refiriéndose así al hecho de que no haya explicado si los funcionarios de la Comunidad Autónoma cobrarán los retrasos en 2011.

"Todo lo que dice Manera es genérico y el problema es que no ha concretado si va a haber un reconocimiento de la deuda con los trabajadores", insistió el dirigente de UGT, quien destacó que si el conseller anunciase que el aplazamiento de los aumentos salariales "no va a suponer pérdidas económicas, calmaría mucho los ánimos, ya que los empleados públicos verían que la deuda no desaparece".

Crehuer recordó que el Govern ya ha ido aplazando las reivindicaciones de los trabajadores de Servicios Generales por motivo de la crisis económica, hasta el punto de que es el colectivo de empleados públicos que "más está sufriendo la congelación de los acuerdos pactados, que hacen referencia a los salarios y a sus condiciones de trabajo".

En este sentido Piñeiro recordó que, como consecuencia de la crisis, los empleados de Servicios Generales aplazaron hasta el 2010 el comienzo de una serie de aumentos salariales, correspondientes a la carrera profesional, que "ya se estaban aplicando en 2008 en el sector de la sanidad".