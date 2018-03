Aguirre defiende que en Madrid no habrá talleres para "aprender a masturbarse"

En Madrid no habrá talleres de masturbación por que l dinero se empleara en CORBATAS, TRAJES, DETECTIVES PRIVADOS PARA SUS COMPAÑEROS, y si me dejan decir más , NO HABRA NADA POR QUE EL DINERO MEJOR ESTA EN EL SACO DE LOS POPULARES ANTES DE DAR EDUCACION AL PUEBLO- por eso viva el PP que el 2001 se viene el atraco a España ,asi de simple. Testaferros . yo no digo nombre ni echo la culpa a Esperanza Aguirrete sino a los directivos los BARONES BARBONES-