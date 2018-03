Soria (PP) critica que el equipo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria "en dos años ha hundido" a la ciudad

12/11/2009 - 19:11

El presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, ha criticado hoy que el actual equipo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria "en dos años ha hundido" a la ciudad. "La saneamos --el PP-- totalmente y 12 años después nos vemos con que, en solamente dos años, el PSOE ha hundido nuevamente a la empresa Guaguas Municipales y a la ciudad en su conjunto en los mayores desequilibrios que se recuerden", subrayó.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 (EUROPA PRESS)

Soria aseguró, en declaraciones a los medios, que durante los ocho años que trabajó al frente del Consistorio de la capital grancanaria se llevó a cabo un "intenso trabajo" y se produjo un "gran progreso" de la ciudad.

"Yo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria trabajé ocho años y creo que de acuerdo a la opinión de una buena parte de los ciudadanos, aquellos años fueron años de un intenso trabajo y fueron años de un gran progreso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria", apuntó.

Al respecto, indicó que no le pedirá al actual equipo de gobierno socialista que "mejore aquello pero que, por lo menos, haga cosas similares". En este sentido, señaló que "es muy sencillo" barrer la ciudad o poner seguridad, entre otras cuestiones.

En relación a si ha visto el borrador del Plan de Viabilidad de Guaguas Municipales que se le ha enviado al presidente canario, Paulino Rivero, afirmó no haberlo visto. "La verdad no he tenido ocasión pero a mí desde luego no me lo han enviado", aseguró.

Preguntado si lo ha hablado con la portavoz del PP en Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, señaló que ella le ha comentado "su enorme preocupación" por la situación de Guaguas Municipales, ya que está "muchísimo peor incluso" que "en el año 95 que ya era mala".