El Parlamento reclama por unanimidad a la Junta una normativa que evite discriminación a personas transexuales

12/11/2009 - 19:17

El Pleno del Parlamento demandó hoy a la Junta que a impulse, en el marco de las competencias de la comunidad, el desarrollo normativo necesario para la "no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, sin necesidad de atender a la rectificación en el Registro Civil cuando sea preciso", según una proposición no de Ley del PSOE, que fue aprobada por unanimidad.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

En la iniciativa aprobada, también se insta al Ejecutivo a realizar actuaciones en materia de salud encaminadas a que las personas transexuales sean tratadas conforme a su identidad de género a la hora del ingreso en salas o centros correspondientes a ésta, así como al establecimiento de una guía clínica para la atención a personas transexuales, con el objetivo de articular el suficiente consenso profesional en los campos psicológico, médico y quirúrgico, que incluya criterios objetivos y de estándares asistenciales internacionales en la materia.

Asimismo, el Pleno reclamó al Ejecutivo que impulse aquellas actuaciones en materia de empleo tendentes a favorecer las medidas de discriminación positiva adecuadas para la contratación y el empleo de personas transexuales, especialmente de mujeres transexuales, atendiendo a la identidad de género.

El Parlamento vivió ciertos momentos de confusión a raíz de que el PP-A planteó al citado punto de la iniciativa una enmienda 'in voce' para que en lugar de "personas transexuales" se dijera "mujeres transexuales", algo con lo que no estaba de acuerdo el PSOE, que planteó una nueva redacción en la que se dijera "personas transexuales, especialmente mujeres transexuales". Los diputados no se aclararon, en un principio, con cuál era la redacción final del punto.

Otra demanda se refiere a que la Junta promueva las acciones necesarias para eliminar la discriminación por identidad de género, garantizando la libertad de decisión individual a través de programas para brindar apoyo social a todas las personas que estén atravesando una transición o reasignación de género, procurando especial atención al derecho de igualdad de trato de las mujeres transexuales.

La diputada del PSOE Ana Tudela manifestó ante el Pleno --al que asistió la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrollé-- que esta iniciativa viene a dar respuesta al artículo 35 del Estatuto de Autonomía, donde se indica que "toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género" y que los "poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho".

Recordó que, en España, con el impulso del Gobierno socialista, se aprobó, por las Cortes Generales, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención al sexo de las personas. Con esta Ley, el legislador regula dos circunstancias personales estrechamente vinculadas a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y a la intimidad: la transexualidad y la identidad de género.

Por su parte, la portavoz del grupo popular, Esperanza Oña, manifestó que el PP entiende que una persona en su sexo es lo que quiere ser, lo que siente "y no lo que dice en el registro civil". Indicó que el respaldo del PP a la iniciativa del PSOE es "por convicción", apuntando que Mar Cambrollé ha tenido siempre el apoyo de los populares durante las conversaciones que han mantenido.

Tras lamentar que el PSOE diera por hecho que el PP se iba a oponer a la iniciativa, Oña manifestó que su partido no tiene que justificarse ante la sociedad porque ha luchado por las libertades en este país y por los derechos humanos igual o más que otras formaciones, al tiempo que "ha aportado muchísimo al progreso de esta sociedad".

Oña indicó que el PSOE, que lleva 30 años gobernando, no ha considerado prioritario traer antes esta iniciativa al Parlamento, y dijo que es una "tremenda injusticia que ahora pretenda poner el foco o intente sacar rentabilidad exclusivamente de la identidad sexual".

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, indicó que el colectivo de transexuales merece el reconocimiento y la felicitación de la Cámara por su trabajo en materia de libertad sexual e igualdad en los últimos años. Lo importante, en su opinión, es impulsar que se den las leyes necesarias que hagan posible el objetivo de la no discriminación por motivo de identidad de género.

Apuntó que el respeto a la diversidad debe ser el pilar básico de una sociedad democrática avanzada y que después de tantos años de democracia, ha llegado el momento de pasar con más fuerza de las palabras a los hechos, ya que toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual.