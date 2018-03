Los cambios en las tarifas del taxi entrarán en vigor a mediados de diciembre y supondrán un 3% más semanal de media

12/11/2009 - 19:47

Todas las asociaciones del sector se declaran satisfechas con el acuerdo y subrayan "el esfuerzo" que han hecho los profesionales

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Los "ajustes técnicos" en las tarifas del taxi aprobados hoy por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid entrarán en vigor a partir del próximo 15 de diciembre, según indicó a Europa Press el portavoz de Unitranc-UGT, Pedro Mostaza, que estimó en un 3 por ciento de media el aumento semanal de la recaudación de los taxistas.

Según informó hoy el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el acuerdo con el sector supone adelantar a las 21 horas la entrada de los precios nocturnos entre diario y considerar festivos los sábados desde las 17 horas, lo que supone diez horas semanales más de horas nocturnas.

Además, los taxistas también podrán cobrar desde ahora el suplemento de terminales de viajeros (de bus, tren, aeropuerto e Ifema) tanto en origen como en destino, se incluirá el día de Reyes en el catálogo de festivos navideños, y se autorizará que los taxistas que libran los sábados y festivos puedan salir a partir de las 21 horas.

En cuanto a los precios, se mantiene la bajada de bandera de todos los días, y sólo ajustará en dos céntimos el precio del kilómetro en horario nocturno, y en un céntimo el de los servicios fuera del término municipal, lo que supone una "congelación de tarifas" técnica ya que el incremento será de sólo el 0,2 por ciento. Tampoco se tocarán los suplementos.

Estos cambios supondrán un aumento medio en la recaudación de los taxistas del 3 por ciento semanal, y entrarán en vigor el 15 de diciembre, lo que Mostaza consideró "una ventaja" porque evitará a los profesionales del sector tener que hacer cola en las ITV y en las casas instaladoras para actualizar los programas de los taxímetros "precisamente en fechas sensibles como la Navidad". Lo mismo aplica para los trabajadores de estos centros.

Por otra parte, Mostaza aseguró estar "contento" con los avances de este año, que coinciden al 70 por ciento con una propuesta presentada ante el Ayuntamiento hace unas semanas, porque beneficiarán también a los asalariados, "que trabajan mayoritariamente de noche".

REIVINDICACIONES HISTÓRICAS

Entre los motivos de satisfacción para el portavoz de Unitranc se cuentan el cumplimiento de "reivindicaciones históricas" como el adelanto de la hora de entrada en vigor de la nocturnidad y el cobro de suplementos cuando el destino de la carrera es una estación de viajeros.

"Estamos muy satisfechos. Ya el año pasado presentamos una propuesta conjunta (con la Federación Profesional y con la Gremial) y este año, por la crisis, acordamos centrarnos en sacar más derechos en la estructura de la tarifa que en incrementos del propio servicio", zanjó Mostaza, indicando entre los objetivos no conseguidos el que se pudiera cobrar como nocturno desde las 13 horas del sábado, en vez de las 17 horas.

Por su parte, el presidente de Agetaxi, Francisco Esteban Lucas, también expresó su satisfacción en declaraciones a Europa Press pese a no haber sido incluido en el acuerdo. Para él, se ha conseguido un "gran avance" con este acuerdo, teniendo en cuenta que "este año las tarifas no podían ser exageradas".

Sin embargo, Agetaxi se manifestó contrario a la decisión de permitir que los taxistas que libren los fines de semana puedan empezar a trabajar a las 21 horas en vez de a las 22 horas como hasta ahora, por lo que mañana presentarán una queja escrita ante el Ayuntamiento.

"No se puede permitir que los sábados se rebaje una hora el descansos. No se puede permitir con la crisis tremenda que hay, con la superoferta de taxis frente a la escasa demanda y cuando la tendencia es a pedir una regulación horaria de tiempos máximos de trabajo. Nos oponemos rotundamente a esto", concluyó.

EQUIPARAR CON OTROS SECTORES

Por su parte, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Mariano Sánchez, también mostró su satisfacción en declaraciones a Europa Press, explicando que "no siendo el acuerdo al cien por ciento que planteaba el sector, los ajustes técnicos reivindicados desde hace muchos años se van consiguiendo poco a poco".

"Aunque el ajuste económico sea insignificante creemos que los logros conseguidos son muy importantes, porque se equipara el sector a otros oficios con medidas como que el sábado sea cobrado como festivo a partir de las 17 horas. Hemos conseguido vencer las reticencias del Ayuntamiento y convencerles de la necesidad de estas medidas", apostilló.

Asimismo, consideró que "con la recuperación económica se puedan actualizar las tarifas, de acuerdo con la calidad del servicio que se presta en Madrid" ya que en el acuerdo "hay cuestiones económicas que no han sido de la total satisfacción del sector, y así se ha hecho saber al Consistorio".

Finalmente, el presidente de la Gremial, José Antonio Parrondo, destacó el "esfuerzo" que han hecho los profesionales del sector a la hora de aceptar una congelación de tarifas, y subrayó que se debe a que los taxistas "entienden cómo está la sociedad con la crisis".

La subida de tarifas no llega ni al 0,3 por ciento, no se puede considerar ni contenida, es algo simbólico que los ciudadanos no van a notar. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena prácticamente paralizando toda la subida. El sector ha hecho un gran esfuerzo por sacar unas tarifas con ajustes técnicos y mirando por el usuario", zanjó.