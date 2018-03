Ignacio González: "Yo seguiré en el Gobierno porque me encuentro muy a gusto"

12/11/2009 - 20:21

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, manifestó hoy que seguirá en el Gobierno regional pese a haber sido apartado de la presidencia de Caja Madrid porque se encuentra "muy a gusto" en el equipo de Esperanza Aguirre.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Durante un debate en el pleno de la Asamblea de Madrid sobre el caso Gürtel, González sorprendió con esta frase después de que el portavoz adjunto del PSOE, Adolfo Navarro, le invitara a dimitir porque ha demostrado no tener voluntad de ser vicepresidente del Ejecutivo autonómico, tras ser vetado por la Dirección nacional de su partido en la Presidencia de la caja de ahorros.

"Muy mal tiene que estar de argumentos cuando saca ahora lo de Caja Madrid", le espetó González. "Yo le aseguro que no tengo ningún problema, ni ningún complejo con Caja Madrid. Lo que hice fue conseguir el mayor acuerdo de estabilidad en la entidad, en colaboración con su Grupo, con los sindicatos, con los empresarios y con la práctica totalidad de las representación social que hay en esa institución", manifestó González.

"Y estoy seguro que ni su Grupo ni su secretario general ni sus compañeros de Ferraz lo que pretendían era sacarme del Gobierno sino darle estabilidad a la institución. Espero que ése sea el objetivo y espero que lo mantengan por la estabilidad de la institución", añadió. "Yo seguiré en el gobierno porque me encuentro muy a gusto", concluyó.

Navarro acusó a González de contestar sobre el Gürtel con "arrogancia", escondiendo su "debilidad". "Esconde la debilidad después del traspiés, del batacazo de Caja Madrid. Usted está extraordinariamente débil y usted, señor González, hoy aquí debe pedir perdón por lo que no cortó de raíz porque no admite el error. Yo le invito a dimitir. Debe marcharse del Gobierno porque usted mismo no quiere ser vicepresidente. Sería coherente con una trayectoria política de higiene democrática que usted, después de lo que ha pasado estos meses, dejase de ser vicepresidente", le conminó.