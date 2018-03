González: compara Gürtel con el caso Roldán por "ministros de Interior chorizos"

Agencias 12/11/2009 - 20:34 Comentarios

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, comparó hoy lo ocurrido en el Gobierno regional y sus contrataciones con la trama Gürtel con el caso del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado por los tribunales por uso de fondos públicos, sin que ello implicara que el ministro del Interior, entonces Antonio Asunción, "fuera un chorizo".

Durante su intervención ante el pleno del parlamento regional, el 'número dos' de Esperanza Aguirre respondió a las preguntas del portavoz adjunto del PSOE, Adolfo Navarro, sobre los contratos suscritos desde su Consejería con las empresas de Francisco Correa, comparándolo con lo ocurrido en el caso Roldán.

"¿Cree que los contratos que hacía (Roldán) para las casas de la Guardia Civil no cumplían escrupulosamente la intervención del Estado? ¿No estaban fiscalizados por la Intervención General del Estado, no tenían los informes de los servicios jurídicos del Estado, no estaba controlado por la Abogacía del Estado? Lo estaban. ¿Se llevó el dinero Roldán? Eso dijeron los tribunales. ¿Era un chorizo el ministro del Interior, era connivente o responsable el ministro con el delito del señor Roldán? No, no, porque él veía los contratos que eran legales. Él veía contratos perfectamente fiscalizados y la obra se hacía y la casa cuartel estaba, pero el señor Roldán se lo llevaba", argumentó el vicepresidente.