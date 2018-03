Camps rectifica: "Pido disculpas si he herido la sensibilidad de alguien"

Este wey os esta viendo la cara de pendejos... Nunca dice soy inocente, dice hasta el momento no se ha demostrado mi culpabilidad, no dice desde el PSOE se me acusa de corrupto y no lo soy, dice me quieren ver muerto, y no dice nunca me veran en la carcel porque soy inocente sino que dice sigo siendo el presidente de todos los valencianos... yo soy mexicano y aunque estudio ciencias politicas no tengo mucha idea de politica espanola ni preferencias por ningun partido pero leo el pais y estoy siguiendo el caso de este wey y con la experiencia de mi pais se como habla un corrupto y este wey es uno bien grantote asi que no mamen, no se que discuten... Y ya manden a estos weyes a la chingada que se supone que vuestro pais es nuestro ejemplo...