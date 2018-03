AVE apela al "diálogo" entre empresarios y políticos y entre Consell y oposición para "tranquilizar" la situación

12/11/2009 - 21:40

Rambla destaca la importancia de la formación para afrontar la crisis y "garantizar la continuidad en un entorno competitivo"

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, apeló hoy al "diálogo" entre el mundo empresarial y el político, así como entre el Gobierno valenciano y la oposición para "tranquilizar todo" y salir de la crisis económica, ya que "hay demasiada crispación política" lo que, en su opinión, "perjudica a la economía valenciana".

Francisco Pons se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de impartir una conferencia sobre liderazgo y desarrollo en el acto de apertura del curso académico 2009-2010 de la Escuela de Negocios Lluís Vives de la Cámara de Comercio de Valencia, al que también asistieron el presidente de la institución, Arturo Virosque, y el vicepresidente primero del Consell y titular de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla.

"Hay demasiada crispación política y durísima", subrayó Pons, quien recalcó que es necesario "tranquilizar todo" y "hablar con la Generalitat y con la oposición de cuestiones económicas que pongan en marcha actividades económicas y empresariales para crear empleo". "El diálogo entre el mundo político y el empresarial es imprescindible", subrayó.

Durante su intervención, sostuvo que "sin liderazgo, salir de la crisis va a ser difícil" y abogó por centrar los esfuerzos en el sistema de educación, ya que "la formación es fundamental en el desarrollo y liderazgo de una sociedad"; en potenciar el "muy sólido" sistema financiero de la Comunitat, basado en Bancaja, CAM, Banco de Valencia, el IVF y la SGR; en apoyar a los empresarios, que son "la solución al problema" por su creación de empleo; y en lo "mucho que deben hacer conjuntamente" políticos y empresariado.

También destacó la importancia de la ética y los valores, puesto que "un líder sin ética no es líder y un líder sin valores no es líder", al tiempo que exigió una "mayor participación" de los empresarios en la construcción de la sociedad, porque "en los últimos años" ha habido una "dejación de responsabilidades", por parte del empresariado y de la sociedad en general, que se ha "transferido" a los partidos políticos, los cuales "se han arrogado, vía presupuesto y vía legislación, la facultad de decidirlo todo en la sociedad".

En este sentido, aseguró que "los políticos tienen la misión de crear un marco institucional y un sistema de políticas que es fundamental para que los empresarios actúen a través de sus empresas, creando riqueza". Por ello, "resultan críticas" cuestiones como "la confianza de los ciudadanos en la política, la creación de un ambiente de confianza y colaboración entre políticos y empresarios, y llegar a acuerdos claros y serios sobre las prioridades", indicó.

"ACTUALIZAR EL MODELO ECONÓMICO"

"Para reorientar nuestra economía e impulsar un cambio que nos haga salir de la crisis, no podemos hablar sólo del nuevo modelo productivo. Tenemos que participar activamente en actualizar el modelo económico y de sociedad, que es un concepto más amplio que el modelo productivo, pero en el que incide directamente", subrayó.

En concreto, consideró necesario avanzar en sectores en los que la Comunitat tiene "capacidades y posibilidades", como el turismo de calidad con todas sus derivaciones, el desarrollo residencial de calidad y sostenible, las actividades de la salud y la agricultura especializada y adecuada al clima y el entorno valenciano.

"Hagamos de la ilusión por crear algo nuevo, y de la unión de esfuerzos para conseguirlo, la principal arma contra la crisis", concluyó Pons.

Por su parte, Vicente Rambla, destacó que "gracias al Plan Confianza, el Consell ha duplicado su inversión en la formación dirigida al sector empresarial", de modo que este año destina "más de dos millones de euros para el Programa Transversal de Formación" para acciones orientadas a "la cualificación de responsables del sector empresarial y las pymes".

"FORMACIÓN Y EMPLEO" UNIDOS

Rambla destacó asimismo la "importancia estratégica" que adquiere la formación en el sector empresarial para afrontar la actual coyuntura económica y "para poder garantizar la continuidad en un entorno competitivo". "Hoy más que nunca, formación y empleo son dos elementos que deben avanzar unidos para garantizar el éxito y la competitividad de nuestro modelo de crecimiento", subrayó.

Por otro lado, resaltó el apoyo del Consell a la formación en colaboración con las Cámaras de Comercio a través de iniciativas como el Programa Transversal de Formación, "un instrumento de impulso y enlace entre las demandas y retos de los sectores empresariales".

El titular de Industria indicó que "las empresas más eficaces y eficientes son aquellas que invierten más en la formación de sus equipos y las economías más competitivas son las que cuentan con empresas más eficaces y eficientes", por lo que "la formación junto con la innovación y la productividad son los vectores más importantes en la construcción de la competitividad", subrayó.

Rambla se refirió asimismo a la colaboración de Conselleria de Industria, a través del IMPIVA y el IVEX, con la Escuela de Negocios Lluís Vives financiando actividades de difusión y divulgación de actividades formativas innovadoras.

"NO QUEDARNOS ESTANCADOS" En su intervención, Arturo Virosque señaló que se está "ante un futuro incierto" y abogó por "afrontar y realizar los esfuerzos necesarios para continuar progresando y no quedarnos estancados, porque si no, no seríamos empresarios", dijo.

"Dicen que el declive sólo es inevitable para el que no lucha", subrayó Virosque, quien garantizó que la Cámara de Comercio de Valencia continuará "en esa lucha" y "en esa trayectoria para ayudar a las empresas a afrontar esta crisis tan aguda que estamos atravesando".