Pajín insta a la Iglesia a que respete la potestad "sagrada" del Parlamento

El problema es que hay muchos diputados y ciudadanos en general afirmando su condición de católicos por un lado y por el otro manifestándose a favor del aborto, creando confusión y haciendo creer que se puede ser católico y abortista. Pues no, ambas condiciones son incompatibles y la Iglesia está obligada a aclararlo. Es como atiborrarse a carne y declararse vegetariano. O una cosa u otra. Las dos a la vez imposible. ¿Vd está a favor de comer carne? pues muy bien:coma toda la carne que quiera, pero deje de engañar: Vd no es vegetariano, por mas que se empeñe en declararlo. La Iglesia exige algo que hoy no se entiende: compromiso y coherencia.