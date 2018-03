Cospedal asegura que el PP "no dejará solos" a agricultores y ganaderos y que el campo "no se vende, ni se rinde"

12/11/2009 - 22:03

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, reiteró esta tarde en Ciudad Real que el Partido Popular "no va a dejar solos a los agricultores y ganaderos" en la defensa de sus intereses, y que el campo "no se vende, ni se rinde".

CIUDAD REAL, 12 (EUROPA PRESS)

En la clausura de la Comisión Nacional de Agricultura del PP, en la que también participó el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, Cospedal aseguró que "estamos ante la mayor crisis del sector", en el que "no hay futuro" para las nuevas generaciones, por lo que el PP "será su voz cuando ganemos las elecciones municipales y nacionales", afirmó.

En su intervención ante centenares de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, entre los que se encontraban el secretario general de COAG, Alfonso Marín, y el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, sostuvo que "el campo no se vende, ni se rinde", un mensaje que quiso enviarle al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

Tras apoyar los contenidos de la plataforma de alcaldes de La Mancha, firmada a principios de agosto con el lema "Salvemos el campo", la líder "popular" criticó que se haya rebajado la renta agraria en un año en un 8%, mientras que en el último lustro ha caído un 27%.

Ante esa situación, los gobiernos central y regional, a su juicio "están impasibles", teniendo en cuenta las grandes diferencias entre los precios de origen y de comercialización y la subida de los 'inputs', como los precios de los abonos, combustible y los productos fitosanitarios.

Cospedal reprobó que el Ejecutivo central no haya apoyado la rebaja del IVA agrícola, así como que se haya recortado en un 12% la partida para Agricultura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y un 30% para las actuaciones de modernización de los regadíos. Agregó que "los precios agrícolas bajan y lo único que suben son los impuestos". En Castilla-La Mancha subirán, según dijo, "los presupuestos de las multas de dos a cuatro millones".

Seguidamente, aseguró que "faltan políticas agrarias y ganaderas, no negocian y no defienden nuestros intereses", lo que le llevó a decir que "la verdad no se puede callar y tapar" porque no están cumpliendo y ya nadie les cree".

También sostuvo que la defensa de la agricultura, la ganadería y de la industria agroalimentaria "será prioridad en mi gobierno", si alcanza la Presidencia de la región. Por contra, argumentó, en Castilla-La Mancha "tenemos a quienes hablan en nombre de los más poderosos y de los que más tienen, para hacerlos más ricos", como, por ejemplo, "cuando compraron terrenos por un euro el metro cuadrado y lo querían vender por 600 euros".

En otro orden de cosas, la número dos del PP aseguró que el presidente regional, José María Barreda, solo ofreció en las Cortes esta mañana dos alternativas para Caja Castilla La Mancha (CCM): la liquidación y "aceptar una propuesta que no nos terminan de explicar".

"Cuando le preguntamos qué pasa con el personal de CCM, con los impositores y los depósitos, los dirigentes socialistas no saben y no contestan", agregó. "En Castilla-La Mancha y en España gobierna el PSOE, el gobernador del Banco de España fue elegido únicamente por el PSOE, el ex presidente de CCM fue un alto dirigente de los socialistas en la región, y, sin embargo, Barreda todavía insiste en que la culpa de la situación de Caja Castilla-La Mancha la tiene el PP", indicó Cospedal.

MEDIO RURAL VIVO

De su lado, el portavoz de Agricultura del PP en el Senado, José Cruz Lapazarán, apostó por "un medio rural vivo", a la vez que mostró su apoyo a la manifestación convocada por las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) el 21 y 22 de noviembre.

Tras exponer que en el Senado el PP impulsa debates sobre el sector porque "nos preocupa", aseguró que "no queremos que se desmantele el campo, no queremos importar productos y que queremos seguir en los pueblos y producir alimentación". Por ello, auguró una "buena defensa de la PAC" en Europa cuando el Partido Popular alcance el Gobierno dentro de dos años y medio.

PARO AGRÍCOLA

Por su parte, el portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, José Ignacio Llorens, criticó que por primera vez en España el paro agrícola haya superado al general en cuatro puntos, pues el primero alcanza el 23%, frente al 19% del total. Asimismo, puso el acento en la deuda del sector y en el recorte de partidas para el mismo en los PGE, frente al impulso de políticas medioambientales sostenibles. "Si no hay agricultura, ¿qué van a sostener?", se preguntó.

De igual manera, criticó que "se haya negociado tan mal" el chequeo médico de la PAC, que ha supuesto que "se dupliquen las jubilaciones y que desaparezcan los mecanismos de intervención".

Por último, significó que "adedmás de opinar y trasladar nuestras inquietudes, también arrimamos el hombro". En este sentido, recordó las medidas agrícolas sacadas adelante en el Congreso de los Diputados en mayo, con los votos en contra el PSOE. Agregó que "a los diputados Clementina Díez y el sindicalista Fernando Moraleda (ambos del PSOE) se les tenía que caer la cara de vergüenza".