Tribunales.- IU recuerda su papel de acusación en el caso de las naves y dice desconocer el acuerdo de Padilla

IU recuerda su papel de acusación en el caso de las naves y dice desconocer el acuerdo de Padilla

19/01/2010 - 15:06

La Federación de izquierdas asegura que "el juicio tendrá que celebrarse" mientras IU-CA no se acople al acuerdo anunciado

GUILLENA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Grupo de IU-CA en el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) recordó hoy que sigue ostentando la acusación particular en la causa incoada contra el ex alcalde Justo Padilla (PSOE), quien gobernó durante 30 años el municipio, a cuenta de la concesión de licencias de obra para construir naves en un entorno reservado para zona verde, y aunque se adhirió a la petición de condena de la Fiscalía, desconoce el acuerdo alcanzado entre ambas partes para resolver el caso por conformidad.

El portavoz municipal de IU-CA, Marcelo Domínguez, explicó a Europa Press que a día de hoy, su grupo sigue ostentando la acusación particular en las diligencias relativas a la concesión de licencias de obra para la construcción de naves en suelos del polígono El Cerro declarados como zona verde según el planeamiento urbano, toda vez que el ex alcalde anunciaba ayer que había acordado con la Fiscalía resolver el caso por conformidad al aceptar él una condena de ocho años y medio de inhabilitación especial y una multa de 2.700 euros por un delito de prevaricación.

En ese sentido, Marcelo Domínguez rememoró que la Fiscalía solicitaba para Justo Padilla 45 meses de cárcel y 24 años de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público a cuenta de los hechos, petición a la que se había adherido IU-CA, formación que precisamente "inició" las acciones legales correspondientes a este caso que supuso la imputación de Justo Padilla cuando aún ostentaba la Alcaldía.

"EL JUICIO TENDRÁ QUE CELEBRARSE"

Así, Marcelo Domínguez explicó que IU-CA no tiene "conocimiento" del acuerdo con la Fiscalía anunciado por Justo Padilla, quien aseguró haber aceptado una condena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer como alcalde o concejal o desempeñar empleos públicos relacionados con la concesión de licencias, además de una sanción de 18 meses "a razón de cinco euros por día, unos 2.700 euros".

Mientras el ex alcalde sostiene que tal extremo ha sido acordado con la Fiscalía pero aún debe ser formalizado ante un juzgado de lo Penal que materialice la condena, el portavoz municipal de IU-CA reconoció que su formación, como acusación particular, se adhirió a la petición inicial de la Fiscalía, pero aseguró que "si no hay acuerdo con nosotros, el juicio tendrá que celebrarse".

"CONTRADICTORIO" CARGO DE GERENTE

De cualquier manera, Domínguez consideró "contradictorio" que Justo Padilla haya admitido la comisión de delitos de prevaricación en este caso y en la no actuación contra la construcción de edificaciones en suelos no urbanizables de los Lagos del Serrano y conserve su puesto como gerente de la Mancomunidad de Servicios La Vega.

Los ayuntamientos y los grupos políticos presentes en esta institución, según dijo, habrán de "analizar" la situación de Padilla al aceptar dos condenas por prevaricación con inhabilitaciones especiales para ejercer cargo o empleo público, toda vez que el PSOE de Guillena debería "sopesar las distinciones" concedidas a Padilla.