PSOE e IU en la Diputación de Guadalajara solicitarán a los alcaldes que no pidan el ATC para sus pueblos

19/01/2010 - 15:27

La presidenta de la Diputación de Guadalajara, Maria Antonia Pérez León, adelantó hoy que PSOE e IU presentarán a debate, este viernes, una moción en la Diputación "para que todos nos mojemos más de lo que hemos hecho hasta ahora" solicitando e instando a los municipios de la provincia a que no cercenen nuestro destino" y que no pidan la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

GUADALAJARA, 189 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Pérez León señaló que mediante la moción pedirá también a los municipios "que no se arroguen una capacidad que no tienen como es la de volver a colocar a Guadalajara en el mapa de la energía nuclear porque ya no queremos que ese mapa sea nuestro destino y nuestro futuro", afirmó.

Igualmente, la también presidenta provincial del PSOE, aseguró hoy que tanto desde la Diputación como desde el Partido Socialista "vamos a hacer todo lo posible para que un ATC no se instale en la provincia de Guadalajara", ya que "no es de recibo que alguien pretenda cambiar el rumbo sostenible y verde que hemos decidido seguir en esta provincia".

En cuanto polémica entre el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, la secretaria provincial del PSOE calificó como "inaceptables" las declaraciones del ministro en torno al ATC.

Según indicó Pérez León, "creo que él no es quien para opinar sobre el futuro de Castilla-La Mancha y tampoco, desde luego, sobre el futuro de Guadalajara. Me parece que quienes lo pueden y lo deben hacer son los ciudadanos de Guadalajara a través de las personas que les representamos. En este caso, el presidente, José María Barreda", concluyó.