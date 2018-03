CCOO pide a la Consejería que incorpore sus propuestas en torno al futuro Pacto educativo a las alegaciones que presente

19/01/2010 - 15:27

La reducción del fracaso escolar, más plazas públicas en el primer ciclo de la Educación Infantil y orientación educativa, entre las propuestas del sindicato

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario regional de la Federación de Enseñanza de CCOO, Alfonso Gil, pidió hoy a la Consejería de Educación y Ciencia que incorpore sus propuestas en torno al futuro Pacto educativo a las alegaciones que presente en la Conferencia sectorial que tendrá lugar el próximo día 27 de enero, donde se reunirán los consejeros de Educación y el ministro, Ángel Gabilondo.

Gil hizo estas declaraciones en rueda de prensa para presentar las propuestas de CCOO para el Pacto educativo y la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, en la que estuvo acompañado del presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CC.OO., Antonio Arrogante, y el responsable de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha, Natalio González.

En este sentido, Gil celebró que "hoy haya motivos que nos lleven a pensar que es posible alcanzarlo porque nuestra historia está plagada de intentos, de propuestas, de conseguir este pacto, que deje a la educación al margen de los vaivenes políticos y de las coyunturas económicas, y desgraciadamente estos intentos han fracaso hasta ahora", apuntó el responsable sindical.

A su entender, "nos encontramos en un momento propicio para alcanzar este pacto", argumentando que "en el Gobierno esto no se contempla como una cuestión que afecta en exclusiva al Ministerio de Educación", incluso el Rey ha urgido, a la necesidad de alcanzar este pacto. Otro de los motivos que llevan a tener esta esperanza, es que los partidos consideran que el pacto es posible.

Gil señaló que "sería un error limitar el Pacto educativo a un acuerdo entre los dos partidos, sería un error limitarlos a los partidos, porque es necesario incluir al conjunto de la sociedad, de manera muy especial, a los representantes de la comunidad educativa".

Entre las medidas que propone el sindicato se encuentra la reducción del fracaso escolar y del abandono escolar prematuro, incremento de plazas públicas en el primer ciclo de la Educación Infantil, impulso de la red pública de centros integrados de Formación Profesional, una orientación educativa, y medidas de mejora específica para los estudiantes con más dificultades que genere mayor éxito escolar.

Señaló que intentar llenar el pacto de contenidos "muy ideologizados" podría dificultarlo. "Si lo que intentamos es imponer nuestro propio modelo estaremos trabajando en contra del pacto, si hacemos cuestión crucial de temas tales como la Educación para la Ciudadanía, o la enseñanza de la religión, estaremos trabajando en su contra", prosiguió.

Por su parte, el responsable de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha, Natalio González, se centró en la futura ley de educación en Castilla-La Mancha, destacando que el sindicato considera que es el momento "crucial" desde las transferencias educativas para volver a abrir el debate sobre la educación en la región, y opina que una ley educativa tiene que surgir del análisis y de la reflexión. Además, valora la presentación del borrador de la ley por parte de la Consejería.

Las propuestas del sindicato en este sentido, que serán presentadas esta tarde a la comunidad educativa, están fundamentadas en el modelo educativo que defiende el sindicato: "el derecho público a la educación, la calidad y la equidad". "El objetivo --dijo-- es potenciar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo que asegura su universalización, única garante de la igualdad de oportunidades y sea un punto de referencia indiscutible".

A preguntas de los medios, Gil explicó que el pacto estatal y la ley de educación de Castilla-La Mancha quedarían "cojas" si no van acompañadas de un pacto educativo que incluya compromisos del conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que subrayó que "lo que no se puede hacer es poner en primera línea aquellas cuestiones que han protagonizado el enfrentamiento en los últimos años". A su juicio, "muchas de esas polémicas son absolutamente artificiales y no hacen más que distraer las cuestiones importantes en la educación".

Preguntado por las propuestas que ayer hizo el PP en Toledo, que, entre otras cuestiones, plantean que en Bachillerato sólo se pueda pasar de curso con dos suspensos, Gil se congratuló de que el PP se manifieste "favorable" a alcanzar un pacto. Además, consideró que el contenido de Educación para la Ciudadanía "ha sido algo instrumentalizado políticamente con motivos que poco tienen que ver con la calidad de la enseñanza y con los valores democráticos".

Así, Gil dijo que "todo el mundo deberá opinar", ahora bien, "lo que no puede ser es que estas cuestiones ideológicas se coloquen como una condición sin la cual el pacto no será posible". "Nosotros hacemos un documento ideológico, estamos dispuestos a pactar", indicó Gil, quien insistió en que "las cuestiones ideológicas no pueden ser un veto". También, argumentó que la Iglesia tiene derecho a opinar a través de los centros que gestiona.

OFERTA PÚBLICA

A preguntas de los medios sobre la oferta pública de empleo y el número de plazas para profesores que se van a ofertar, Gil indicó que es un número "insuficiente tanto por el número de plazas como por la falta de algunas especialidades y algunos cuerpos a los que no se le da la oportunidad a acceder al funcionariado".

A su juicio, la oferta "no da respuesta al elevado porcentaje de profesorado interino e inestable que tenemos". Explió que "con un 20,7 por ciento de empleo interino, hablar de más de 200 plazas es una ridiculez" pues el sistema educativo "necesita más de empleo y ese empleo debe ser estable y de calidad".

Para el dirigente sindical, la convocatoria "debe ser una media a la que se ha venido manteniendo estos años, en torno a mil plazas anuales" pero "si es mucho menos, difícilmente CCOO la va a poder apoyar", concluyó.