Lucas sobre Gallardón: "Cuando David se presentó ante Goliat debió de pensar 'Madre mía', pero consiguió vencerlo"

19/01/2010 - 15:29

"Me siento capacitado para gobernar esta ciudad de diferente manera y el PSOE tiene gente en sus filas para hacerlo", afirmó

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, reconoció hoy que no será fácil enfrentarse al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, en unas elecciones, pero afirmó que "cuando David se presentó ante Goliat debió de pensar '¡Madre mía!', pero luego consiguió vencerlo".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, reconoció que sea quien sea el candidato a la Alcaldía por parte del PSOE no tendrá un trabajo "ni mucho menos fácil", aunque aseguró tener "fuerza, capacidad, solvencia y convicciones firmes" de sus posibilidades de vencer al actual primer edil.

"Es complejo pero ilusionante. Los retos más complejos son los que más fuerza dan, los que generan más ilusión e iniciativas. No importan tanto los rivales políticos como la fuerza de la convicción, el saber que puedes transmitir a los ciudadanos que se pueden hacer las cosas de diferente manera, y que entiendan que estamos para ayudarles ante sus necesidades y problemas", apostilló.

Entre sus argumentos contra el regidor se cuentan el "despropósito" de que en los últimos años haya "más impuestos, más despilfarro, más deuda, más déficit... y menos servicios, menos atención a quien más lo necesita y menos actuaciones para solventar los problemas y necesidades ciudadanas". "Me siento capacitado para gobernar esta ciudad de diferente manera y el PSOE tiene gente en sus filas para hacerlo", añadió.

"Hay dos modelos de entender Madrid y hacer política: el de Tierno Galván, que se centra en que lo primero son los ciudadanos, y la de Alberto Ruiz-Gallardón. Y cuando miro la fachada de Cibeles y la cantidad ingente de dinero que se han gastado me entra mucha tristeza, porque habría sido muy bueno para ayudar a los niños que están pasándolo muy mal en el Gallinero, a la gente que duerme en la calle, a los que no tienen empleo o dinero... Pero la prioridad es otra. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer para Madrid, y nos reafirmamos y recordamos que las cosas pueden ser de otra manera. Tenemos que seguir luchando porque se lo debemos a los ciudadanos de Madrid", continuó.

Por otra parte, afirmó no tener "ninguna duda" de que el ex alcalde de Parla será "la persona que recupere la Comunidad de Madrid para los ciudadanos, porque en estos momentos la presidenta, Esperanza Aguirre, se está preocupando de muchas cosas pero no de las preocupaciones reales que tienen los ciudadanos", lo que hace necesaria "una Presidencia que se preocupe de eso, y ésa será la de Tomás Gómez".

CAMBIAR LOS ERRORES DEL PASADO

Sin embargo, las estadísticas auguran unas elecciones muy difíciles para los candidatos socialistas, dado que en el Ayuntamiento de Madrid no gobiernan desde junio de 1986, cuando Juan Barranco perdió una moción de censura, mientras que en el Ejecutivo regional no hay un dirigente del PSOE desde 1995, tras el sonado 'tamayazo' que hizo perder la Presidencia a Rafael Simancas en 2003.

"Lo primero es estar plenamente convencidos de lo que queremos transmitir a los ciudadanos, lo que queremos que entiendan que vamos a hacer por ellos, que nos sientan útiles ante sus problemas diarios, que somos aquéllos que dan soluciones a lo que reclaman... Y tenemos que transmitir una vocación de permanencia", afirmó Lucas.

Para el portavoz municipal es "muy importante" que los ciudadanos "intuyan que, pase lo que pase en las elecciones, esa persona se quedará al frente del Grupo Municipal" y que llevará a cabo "un trabajo permanente en el tiempo".

"Creo que la perseverancia, la constancia, que los ciudadanos identifiquen un proyecto sólido, con rigor y permanente en el tiempo... hará mucho para corregir los errores que entre todos hemos hecho en el pasado. Creo que ahora se están haciendo bien las cosas, pero hay que seguir trabajando intensamente, con rigor, fuerza y convicción, como hasta ahora", continuó.

Pese a este discurso electoralista, los socialistas no están aún en campaña, que se abrirá "cuando toque oficialmente", pero el PSOE de la capital "continúa con el trabajo de los últimos tres años con mucha intensidad, rigor, convicción y muy pegado al terreno y a las necesidades y problemas de los ciudadanos".

DESENMASCARAR A GALLARDÓN

Dentro de este trabajo, los socialistas incluyen una campaña para "desenmascarar a Gallardón", que presentarán "a final de mes" y con la que irán "rincón a rincón para hablar con todos los ciudadanos y estar donde tienen sus problemas para aportar soluciones".

"Entre todos intentaremos quitarle la careta al alcalde, pero son los ciudadanos los que tienen que hacerlo definitivamente. Este Ayuntamiento no les aporta nada positivo porque al frente hay un alcalde que sólo piensa en sus promoción política personal y no en los problemas de los ciudadanos", reprochó Lucas.

Así, instó a los madrileños a pensar "cuántos impuestos pagan y qué les da de nuevo el Ayuntamiento". "Verán como no es nada, sino que antes al contrario les reduce servicios. Eso es una mala gestión, una mala política, y es lo que hay que desenmascarar", apostilló.

Preguntado por los resultados positivos que Gallardón ha tenido en las últimas elecciones, donde incluso acrecentó su distancia con la oposición, Lucas recordó que esa votación se produjo "en otras circunstancias de bonanza económica", mientras que actualmente "hay muchas familias que no llegan a fin de mes".

Según su parecer, las políticas 'populares' en la capital han dejado a muchas familias sin becas de libros, sin ayuda a domicilio... y les han recortado los servicios básicos esenciales, por lo que el portavoz municipal se mostró convencido de que esas decisiones pasarán factura al alcalde.

"En otros momentos quizá le dieran réditos electorales, pero los ciudadanos son sabedores de que las políticas que se están llevando a cabo en las circunstancias que corren no son convenientes", apuntó.

RECETA SOCIALISTA

Por ello, de ganar las elecciones aplicaría "inmediatamente" tres medidas. En primer lugar, habilitaría los "recursos suficientes para colaborar con el Estado y la Comunidad en la generación de empleo", haciendo "mucho más de lo que se hace ahora".

En segundo lugar, Lucas "aumentaría la protección social para quien más lo necesita", y en tercer lugar "eliminaría el despilfarro imperante en el Ayuntamiento y rebajaría la carga fiscal desproporcionada que soportan los ciudadanos, que no conduce más que a obtener recursos para seguir despilfarrando".

Asimismo, el portavoz retiraría la Tasa de Basuras, que considera "injusta", ya este respecto recordó que ha habido "la mayor contestación social" que se recuerda en la ciudad, con casi 150.000 firmas, 350.000 reclamaciones y casi 75.000 recursos contra el impuesto.

También controlaría las multas, que son "desproporcionadas" y "no son utilizadas como un instrumento corrector de la educación vial para garantizar la seguridad, sino como elemento meramente recaudatorio". "Se intenta criminalizar al ciudadano, recaudar más no para esas medidas sociales, de movilidad o de seguridad vial tan necesarias, sino para recaudar para seguir despilfarrando", apostilló.

Finalmente, consideró "errónea" la decisión de crear una Agencia para la gestión de las licencias urbanísticas porque se debería "descentralizar en las juntas municipales, no crear una nueva estructura que generará un nuevo gasto y volverá a propiciar un cuello de botella".

"Sería conveniente descentralizar con más recursos y personal en las juntas de distrito y, sobre todo, confiar en las buenas estructuras que tiene el municipio, estableciendo los controles para que no vuelva a repetirse el caso Guateque. Sin embargo, se está generando una desconfianza en esa estructura territorial, centralizando y creando un Ayuntamiento cada vez más presidencialista", concluyó.