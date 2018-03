Gabilondo replica al PP: "Zapatero es quien ha encargado el Pacto por la Educación"

Querido Gabi-Longo:



Cualquier intento de racionalizar lo que se entiende por Educación bajo el zp, es tan imposible como lograr el círculo cuadrado. Aplicar cualquier cosa que anule la capacidad de aprender de nuestros niños-adolescentes-jóvenes, ha sido el "objetivo educativo" por el cual lleváis trabajando tantos años, desde que Felipe González agarrare la palanca del poder, y para eternizarse en él, puso en marcha ese siniestro y repugnante aparato que conduce a la población española al país de la eterna ignorancia guiada por la televisión basura, y con la mente puesta en el voto a la psoe.



Puede que el PP participe de la ídea y del negocio, pero eso no es lo que exige es espacio-tiempo de nuestros genes -y tu, de raza vasca, debes enternder algo de eso aunque ancles tus columnas en el vacío metafísico-, pero, por si no lo entiendes, te lo diré así: no tenemos vocación de ganado vacuno, al que se permite vivir comodamente y vegetativamente un tiempo en la Isla Padre de la costa de Texas, antes de ser conducido por vaqueros en manadas a Dodge City, desde donde tomar el tren hacia los mataderos de Chicago.