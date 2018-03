La Fundación Francisco Franco acusa al Gobierno de "arrancar 40 años de historia"

Lo siento, soy estudiante de la ESO, y con el gobierno actual no se quien es este señor. Pero creo que abria que levantarse en Guerra contra el actual Gobierno,...



Realmente no soy estudiante, Gracias a Dios, a mis padres y mi educación conozco la historia y por ello no estamos condenados a repetirla.



El PSOE trata de borrar de los jovenes la realidad de españa y su origen, pero a su vez viola las mentes buscando muertos y abriendo brechas en nuestra España.



Señores la historia fue buena o mala, pero fue y eso es lo importante.



No condenen a mis hijos a que se repita, yo les amo y quiero que aprendan de los errores y los aciertos de la historia para que ellos puedan construir la suya.