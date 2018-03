Los editores de diarios españoles no descartan querellarse contra Google News, como en otros países europeos

El director general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), Ignacio Benito, afirmó hoy que la organización no descarta querellarse contra GOOGLE (GOOG.NQ )News, como han hecho los editores en Alemania, aunque señaló que antes de llegar a ese extremo prefieren "agotar otras vías".

"Hasta la fecha no se ha tomado esa decisión --iniciar acciones legales--, lo cual no quiere decir que se pueda hacer en el futuro", señaló a Europa Press el director general de AEDE, quien subrayó que desde la asociación "no se descarta" la posibilidad de querellarse contra el agregador de noticias por "un aprovechamiento ilícito de contenidos".

En este sentido, destacó que los editores españoles, igual que los alemanes, los belgas o los italianos, --que han emprendido acciones legales contra Google News-- entienden que "se está utilizando indebidamente el contenido producido por los editores", aunque, de momento, han "preferido utilizar otros caminos" distintos a la vía judicial.

En mayo de 2009, un juzgado de lo mercantil de Madrid dictó sentencia contra una empresa dedicada a la elaboración de resúmenes de prensa denunciada por AEDE por utilizar noticias de los editores sin tener permiso. De esta manera, los juzgados españoles reconocían a los editores como propietarios exclusivos de los contenidos de sus diarios, según señaló la asociación en un comunicado.

La Confederación Alemana de Editores de Periódicos (BDZV, por sus siglas en alemán) ha presentado una denuncia contra Google por publicar noticias y reportajes de los períodicos en su agregador de noticias sin pagar a los editores por ello. Los editores calculan que Google News gana con la publicidad en Alemania unos 1.200 millones de euros.