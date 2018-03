PNV de Barakaldo apela al acuerdo interinstitucional para justificar su abstención en los presupuestos del PSE-EE

19/01/2010 - 17:38

El Partido Nacionalista Vasco de Barakaldo apeló hoy al acuerdo interinstitucional suscrito entre PSE-EE y PNV, para justificar su abstención de esta mañana en pleno extraordinario, que permitió la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento vizcaíno.

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

"A nadie le debería pillar por sorpresa la actitud de EAJ-PNV, a no ser que no se entere de lo que ocurre a su alrededor. De todos era conocido que, en virtud del acuerdo interinstitucional suscrito entre nuestro partido y los socialistas, se ha conseguido sacar adelante los presupuestos en todas aquellas instituciones en los que los votos de ambos partidos no eran suficientes, y es lo que ha ocurrido en Barakaldo", manifestaron los jeltzales.

En un comunicado, el PNV de Barakaldo salió al paso de las imputaciones y acusaciones realizadas por EB, PP, y los concejales de la izquierda abertzale, por su abstención en la votación de los presupuestos municipales, a cuyos portavoces reprochó que "han intentado buscar su minuto de gloria, sin importarles caer en numerosas y graves incoherencias".

Tras precisar que éste no es el presupuesto que hubiera diseñado el PNV, explicó que por "responsabilidad ante la situación de crisis que atraviesa nuestra economía", consideraba necesario que el Ayuntamiento de Barakaldo debía contar con un presupuesto que posibilitara la oferta de servicios y atenciones a los vecinos.

"Lo fácil sería paralizar el Ayuntamiento o, como alguien ha solicitado, prorrogar los presupuestos, pero los baracaldeses no habrían entendido que bloqueásemos la actividad diaria municipal por la falta de un presupuesto", manifestó.

A pesar de posibilitar la aprobación del presupuesto, el PNV advirtió de que no renuncia a seguir realizando la labor de control del equipo de Gobierno. "Queremos dar una oportunidad a que el PSE corrija todos los desajustes en los que han incurrido en sus cuentas. Si no es así, PNV lo denunciará y realizará las propuestas e iniciativas oportunas para mejorar la calidad de vida de los baracaldeses", concluyó.