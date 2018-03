Industria auxiliar registra pérdidas por 30 millones y pide a los propietarios de astilleros que "se marchen"

19/01/2010 - 18:11

Enlaces relacionados La industria auxiliar de astilleros espera que en 15 días se pueda cerrar los acuerdos con los acreedores (22/12)

El conjunto de empresarios que conforman la industria auxiliar de Astilleros de Sevilla llevan registrados 30 millones de euros en pérdidas por los impagos que se vienen produciendo desde el pasado mes de julio, por lo que hicieron una "última llamada a la cordura y responsabilidad" de los propietarios de los astilleros de Huelva y Sevilla, a los que les pidieron que "tomen la determinación firme de marcharse".

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Fuentes de la industria auxiliar indicaron a Europa Press queante la "grave situación y deterioro" del astillero de Sevilla y ante la actitud del consejo de administración de Huelva, la industria auxiliar de los astilleros está "al límite", por lo que, advirtieron de que "no va a permitir que el futuro de miles de familias siga siendo objeto de un chantaje que no persigue más que intereses no muy claros por parte del consejo de Astilleros de Huelva".

"Se están poniendo trabas al futuro de trabajadores, industria auxiliar, empresas periféricas, afectando a zonas de influencia económica como puedan ser las ciudades de Sevilla y Huelva", se lamentaron las fuentes, quienes precisaron que actualmente "siguen existiendo los mismos problemas con un agravamiento añadido, que es el hecho de que ha pasado mucho tiempo perdido de una forma absurda y no nos queda mas para resolver la situación".

Por ello, apuntaron que la continuidad de los contratos en vigor en Sevilla y Huelva, "están en grave peligro y riesgo de cancelación, siendo los actuales propietarios los únicos responsables de la situación planteada".

Por ello, hicieron una "última llamada" a la cordura y responsabilidad del consejo de administración de Huelva, para que "admita de forma definitiva, clara y contundente, lo que es un clamor generalizado, y una imperiosa necesidad para el futuro de todos". Así, pidieron que "debido a las gravísimas repercusiones que se están provocando a miles de familias", los propietarios "tomen la determinación firme de marcharse, para que otros puedan reparar el destrozo social, económico y laboral que ellos han provocado".

En ese sentido, indicaron que la idea de la industria auxiliar es "hacer un frente común, con sindicatos, Junta, trabajadores o proveedores, el conjunto del sector".