LAB dice que con el comité de asesores para resolver la crisis, López "ha puesto a los zorros a cuidar el gallinero"

19/01/2010 - 18:28

El sindicato LAB aseguró hoy que, con la creación de un comité de asesores que ayuden al Gobierno vasco a superar la crisis, entre los que se encuentran destacados dirigentes de empresas vascas, el lehendakari "ha puesto a los zorros al cuidado del gallinero" y demuestra que "se siente inseguro".

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El sindicato LAB aseguró hoy que, con la creación de un comité de asesores que ayuden al Gobierno vasco a superar la crisis, entre los que se encuentran destacados dirigentes de empresas vascas, el lehendakari "ha puesto a los zorros al cuidado del gallinero" y demuestra que "se siente inseguro".

"Y no es una impresión subjetiva; todas las encuestas de opinión confirman la mala imagen y la desconfianza que genera ante la sociedad en general y ante su electorado en particular", apuntó. No obstante, agregó que "hay indicios" de que el equipo de Gobierno "intenta, al menos, reaccionar".

LAB recordó, en un comunicado, que la semana pasada se conocieron "los planes del Gobierno para reforzar su aparato de comunicación en aras a evitar las constantes contradicciones que se producen entre sus departamentos y, al mismo tiempo, tratar de embellecer su propia imagen" y agregó que "hoy mismo se ha sabido que Patxi López comparecerá el 28 de enero para presentar ante el Parlamento de Gasteiz su programa de gobierno, casi nueve meses después de su investidura como lehendakari". "¿Quién dijo que no tenían programa?", ironizó.

Para LAB, la "guinda" la ha puesto hoy la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, al confirmar la intención de López "de crear un comité asesor compuesto por un grupo de expertos, seleccionado entre 'notables' tecnócratas y empresarios para orientar la acción de gobierno en materia económica".

En su opinión, "la gestión comunicativa orquestada en torno a esta operación" parece dirigida "a mejorar el prestigio de su gabinete y trasmitir la imagen de preocupación ante la crisis".

Tras recordar que entre los expertos del comité destacan el presidente de Petronor y "nuevo apóstol de la energía nuclear", Josu Jon Imaz, ex consejero del BBVA "y feliz jubilado a razón de tres millones de euros anuales", Jose Ignacio Goirigolzarri, el presidente de "la multinacional eléctrica" Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán y, alguno de los principales responsables de Confebask, la central abertzale advirtió de que "se olvidan, sin embargo, que la salida de la crisis no es un problema técnico, sino fundamentalmente una cuestión de intereses". "Y Patxi López ha puesto a los zorros al cuidado del gallinero", puntualizó.

Además, dijo suponer que "las líneas estratégicas en materia económica adoptadas por el gobierno con el concurso de tan notable consejo asesor" serán posteriormente trasladadas a la mesa de diálogo social "con el fin de que los agentes sindicales puedan al menos omitir su opinión".