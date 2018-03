Zapatero dice que la UE debe avanzar en la unión económica para ser protagonista

Agencias 7:16 - 20/01/2010 | 10:36 - 20/01/10 3 Comentarios

El presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, dijo hoy en un discurso ante la Eurocámara para presentar las prioridades de la presidencia española que la UE debe avanzar en la unión económica para ser protagonista de la globalización y no convertirse en simple espectadora y perder terreno frente a Estados Unidos, India o China.

"Nuestro territorio de competencia en el mundo ya no es país a país, nuestro territorio de competencia en el mundo es como europeos, como Europa. Porque los otros actores tienen el tamaño de China, el tamaño de la India, el tamaño de EEUU, el tamaño de los países emergentes", dijo Zapatero a los parlamentarios.

"Si no aprovechamos la sinergia que representan los 500 millones de ciudadanos en lo económico", prosiguió el presidente, "no seremos los auténticos protagonistas del futuro en este escenario de la globalización en cuanto a la prosperidad económica, en la innovación y en la tecnología. Seremos espectadores, no protagonistas".

Más política económica común

"El camino es la unión, más política económica común, más integración, más diseño compartido, más Europa. No poner nuevas barreras sino quitar barreras, no dividir sino sumar", dijo.

Este avance en la unión económica deberá concretarse, según Zapatero, en la nueva estrategia económica para los próximos 10 años, en sustitución de la fallida estrategia de Lisboa, que será la "clave" del semestre español. Sin embargo, el presidente del Gobierno eludió concretar si propondrá o no sanciones para los países que incumplan los objetivos económicos que se fijen, una posibilidad que ha sido criticada por Alemania y Reino Unido.

Las prioridades de la nueva estrategia serán reducir la dependencia energética de la UE y crear un auténtico mercado interior de la energía mediante interconexiones, aumentar la inversión en la sociedad de la información poniendo en marcha un mercado interior digital, propiciar el desarrollo del vehículo eléctrico y reforzar las universidades, explicó el presidente del Gobierno.

Zapatero defendió además un "gran pacto social en Europa, con empresas y trabajadores" como "gran palanca" para llevar a cabo estos objetivos.