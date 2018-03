Savater defiende separar filosofía de ciudadanía, pero que ésta se mantenga como asignatura

19/01/2010 - 17:53

- Cree que, aparte de los principios constitucionales, se han de impartir valores éticos

El filósofo Fernando Savater, militante de UPyD y promotor de la asignatura Educación para la Ciudadanía, está de acuerdo con el PP en que la tradicional materia de Filosofía debe desligarse de aquélla en Enseñanza Secundaria, pero rechaza que Ciudadanía se convierta en mera formación transversal en Primaria. "Transversalidad significa que no haya asignatura", recalcó.

Savater comentó a Servimedia las propuestas presentadas ayer por el PP ante un eventual pacto de Estado en educación, que él estima "imperativo" y "de sentido común", en "contenidos y financiación", para "blindarlo" de los vaivenes políticos. "Es una materia suficientemente importante para el conjunto del país como para que no juguemos con ella". Sin embargo, no se atrevió a apostar si finalmente el acuerdo se firmará o no.

El filósofo defendió que "hay que dar Educación para la Ciudadanía en toda la extensión de la asignatura", incluyendo tanto los temas constitucionales (a los que propone limitarla el PP en Secundaria) como "los principios éticos relacionados con la democracia, que, además de principios políticos y jurídicos, tiene una serie de valores como el pluralismo y la tolerancia que hay que dar también".

Savater censuró la "prevención contra el adoctrinamiento", porque "educar tiene una parte de adoctrinamiento, enseñar a los jóvenes las cosas que consideramos buenas. Es malo adoctrinar sectariamente, pero en democracia compartimos unos valores éticos y políticos".

Por eso, rechaza que se le convierta en formación transversal: "La materia es una materia específica y a mí me parece de primer orden. Ha de tener su propio temario, su propio profesor. Hacerla transversal es una forma de quitarle importancia y lo que hay que hacer es reforzarla".

En cambio, admitió que incluir Ciudadanía como "un parásito" dentro de la Filosofía no tenía "mucha razón de ser", pues, más allá de las conexiones aconsejables entre todas las asignaturas, comprenden "áreas diferentes".

MARCO COMÚN, EXÁMENES E ITINERARIOS

Igualmente, recordó que UPyD coincide con el PP en la defensa de un marco común para todas las comunidades autónomas, o, al menos, "que el Ministerio tenga una capacidad de controlar y homologar la situación de la educación de todo el país.

Por el contrario, Savater se declaró contrario al examen de Selectividad, que pretende reforzar el PP, porque le parece que "todo el Bachillerato terminó convirtiéndose en una preparación para la Selectividad, no para adquirir conocimientos y formarse para la vida".

El filósofo considera que "está bien sondear el aprovechamiento de los alumnos", pero declaró que la frecuencia de las pruebas y la pertinencia de que se haga uno al final de cada ciclo, como sugiere el PP, son "discusiones menores". Otro tanto opina de los diplomas y premios extraordinarios, dados "los problemas que tiene actualmente la educación".

Por último, en relación a la bifurcación de los alumnos entre el Bachillerato y la FP a los 15 años, Savater indicó que no le parece "una cosa sin fundamento", aunque abogó por preguntar a los profesores y reforzar la Formación Profesional para que sea "una opción de pleno valor que tenga entidad en sí misma y no un aparcamiento para la gente que no valga para otros estudios".

19-ENE-10

