Vecinos de El Ejido se concentran mañana para urgir al alcalde que dimita al cumplirse tres meses de su arresto

19/01/2010 - 18:34

La Plataforma por la 'Transparencia en la Gestión Municipal de El Ejido' y la Asociación de' Ciudadanos por El Ejido' se concentran mañana frente la Casa Consistorial del municipio para exigir la dimisión del alcalde, Juan Enciso (PAL), en el día en el que se cumplen tres meses de su detención junto a otras 19 personas en el marco de la operación 'Poniente', que fue desarrollada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción contra una presunta trama de corrupción en torno a una red de empresas concesionarias de servicios municipales.

ALMERÍA, 19 (EUROPA PRESS)

El acto de protesta, según informaron los colectivos, se acordó en sendas asambleas que se celebraron la pasada semana y en las que centenares de ejidenses "cansados ya del miedo y del silencio", alzaron "su voz para decir bien claro que no están de acuerdo" con que siga gobernado el Ayuntamiento "un regidor desde la cárcel" al tiempo que exigieron también la dimisión de la toda la corporación local.

Ambos colectivos persiguen la disolución del consistorio ejidense, tal y como reclamó el grupo de IULV-CA en el Parlamento andaluz y han emprendido una recogida de firmas en apoyo del denominado en apoyo al que denominan 'Manifiesto por la Transferencia en la Gestión Municipal en El Ejido'. En una primera concentración, celebrada en domingo, lograron convocar a 700 personas en el mismo escenario.

La Policía Nacional intervino el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) el día 20 de octubre en un operación que se saldó con la detención no sólo del primer edil, sino también del ex interventor, José Alemán, además de la esposa, la mujer y el cuñado de Enciso y la mujer de Alemán, funcionaria municipal adscrita al área de Hacienda. Los dos primeros continúan hoy en prisión incondicional después de que la juez instructora de las diligencias, Montserrat Peña, haya desestimado los escritos por los que sus defensas pedían la puesta en libertad.

En la actuación, derivada de una investigación incoada por la Fiscalía Anticorrupción en 2007, se detuvo, asimismo, al considerado presunto cabecilla de la ramificación sevillana de la trama, José Amate, a su mujer, a sus tres hijas y a los maridos de dos de éstas. Amate y sus yernos permanecen también en el centro penitenciario provincial de El Acebuche al igual que Juan Antonio Galán, empresario madrileño que fue arrestado junto a esposa y a su hija.

Un tercer empresario, Ambrosio Cuevas, eludía la prisión días después de su ingreso al pagar una fianza de 100.000 euros mientras que un cuarto, Jesús Aragón, no llegó siquiera a ser trasladado a la cárcel al satisfacer la fianza impuesta por la magistrada, que también fijó el abono de 90.000 euros para la esposa del ex interventor municipal, Isabel Carrasco.

"NO DIMITIRÁ"

La operación 'Poniente', que imputa a los implicados la comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, tuvo una segunda fase a finales de diciembre con la detención, dos días antes de la segunda declaración en sede judicial del alcalde ejidense, de los tres propietarios de la mercantil 'Grupo Lirola', concesionaria municipal del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Los tres hermanos quedaban en libertad bajo una fianza total de 150.000 euros.

Enciso, en una entrevista telefónica concedida la pasada semana a la televisión municipal, Ejido TV, anunció que no dimitirá de su puesto por que "uno dimite con cargos demostrados", y en dos años "no han demostrado nada ilegal contra mi". Tras pedir "tranquilidad", recordó que desde 1991 ha gestionado "con transparencia" el Ayuntamiento, e intentando "defender a mi pueblo como mejor he sabido o he podido". Asimismo, reconoció que "me he podido equivocar como cualquier persona, pero jamás desde la oscuridad o el lucro personal".

Por otra parte, el PAL, formación que fundó en 2005 tras escindirse del PP, acordó en una reunión emprender "medidas de apoyo" al presidente del partido, a quien decidieron "respaldar y mantener" en sus cargos al tiempo que anunció el encargo un gabinete jurídico para iniciar acciones judiciales contra aquellas personas, medios, plataformas, y otros colectivos que pronuncien "injurias, mentiras o calumnias" contra el PAL o cualquiera de sus militantes.