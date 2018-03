Díaz Tezanos entrega las credenciales de funcionarios a 257 nuevos profesores de Secundaria

19/01/2010 - 18:48

Han superado las pruebas de selección de la mayor convocatoria de plazas docentes de Cantabria

La consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha hecho entrega de las credenciales a 257 nuevos funcionarios de carrera de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, escuelas oficiales de idiomas y profesores de Música y Artes Escénicas.

Se trata de la mayor oferta de plazas docentes de la historia de Cantabria. Se trata de 196 profesoras y 61 profesores, "savia nueva y revitalizadora para el sistema educativo de la región", según la titular de Educación. Por especialidades, 33 son de Lengua Castellana y Literatura, 32 de Matemáticas, 28 de Orientación Educativa, 23 Profesores Técnicos de FP, 18 de Geografía e Historia, 10 de Formación y Orientación Laboral, 10 de Educación Física, 9 de Música y Artes Escénicas, 8 de Escuelas Oficiales de Idiomas, 7 de Tecnología, 6 de Informática, 6 de Procesos Sanitarios, 6 de Música y 5 de Latín.

En el acto celebrado en el salón de actos del instituto 'José María Pereda', Díaz Tezanos estuvo acompañada por los directores generales de Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz, y de Personal Docente, Jesús Gutiérrez Barriuso. También asistieron familiares de los nuevos docentes.

La consejera se dirigió al colectivo que se ha incorporado este curso a los institutos, conservatorios, escuelas oficiales de idiomas y centros de adultos para pedir "un compromiso firme y duradero con la enseñanza pública de Cantabria". "Formáis parte de un servicio público que pretende asegurar la igualdad de oportunidades y una educación de calidad para todos los ciudadanos de Cantabria", añadió.

Los 257 nuevos docentes superaron el curso pasado el período de prácticas en los centros, de seis meses de duración. Durante ese tiempo su trabajo fue supervisado por un tutor, el servicio de Inspección de la Consejería y por la propia dirección del centro; un proceso exigente que superaron todos menos dos docentes que repiten la fase de prácticas. El profesorado que ahora estrena su condición de funcionario participó también en un curso de formación semipresencial a través de la plataforma digital 'Virtuabria'.

En el acto de hoy se les hizo entrega de las acreditaciones firmadas por el ministro de Educación, "el documento más importante de su vida académica", como valoró la jefa de Servicio de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, María Luisa Sáez de Ibarra.

La consejera defendió que "debemos plantear a nuestros alumnos que se esfuercen, pero debemos dar ejemplo de ese esfuerzo", aludiendo a su implicación en la tarea docente para "atender a todo el alumnado y sacar el máximo de cada alumno; en definitiva, buscar el éxito educativo".

"LA OBLIGACIÓN DE ATENDER A TODOS"

Díaz Tezanos incidió en la obligación de atender a todos, "porque la educación de hoy no puede volver a marginar a los que más les cuesta, a los niños más conflictivos, a los que no pueden seguir el ritmo de trabajo de otros compañeros; es decir, a los que no tienen otro sitio al que ir, ni otra fuente de valores y cultura que los centros educativos".

La consejera también pidió a los nuevos docentes optimismo "para afrontar su trabajo en un tiempo cambiante y complejo", e interés para contribuir su formación permanente a través del plan que la Consejería impulsa en los centros del profesorado, "mejorando así sus competencias técnicas y profesionales".