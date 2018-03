Federer y Djokovic dan su primer paso en el Abierto de Australia

AFP 19/01/2010 - 19:09

El suizo Roger Federer, número uno mundial, y el serbio Novak Djokovic, tercer cabeza de serie del Abierto de Australia de tenis, dieron su primer paso hacia delante en el certamen, al clasificarse sin sobresaltos para la segunda ronda, este martes en Melbourne.

Tanto el serbio como el helvético son dos de los favoritos para lograr el título del primer torneo 'grande' de la temporada, que sería el 16º trofeo de un Grand Slam para Federer y que supondría que el balcánico repitiera la gesta que firmó en 2008, cuando salió victorioso de la final.

Este martes, en su debut en la competición, Federer se impuso al ruso Igor Andreev por 4-6, 6-2, 7-6 (7/2) y 6-0, mientras que Djokovic hizo lo propio ante el español Daniel Gimeno-Traver en tres mangas, por 7-5, 6-3 y 6-2.

Otro de los favoritos, el sueco Robin Soderling (N.8), cayó eliminado a las primeras de cambio tras perder ante el español Marcel Granollers, por 5-7, 2-6, 6-4, 6-4, y 6-2.

Federer acabó imponiendo su superioridad ante Andreev, que le plantó cara al suizo ganándole un set. Pero el helvético, que no ha perdido un partido de primera ronda en el abierto australiano en las once veces que lo ha disputado, se impuso. "Fue un partido duro, sabía que el comienzo no iba a ser fácil", dijo el suizo tras el encuentro, en el que, según apuntó, sus dificultades fueron obra del "buen juego" de su adversario más que del "viento". "Fue un buen partido para mí", resumió el helvético.

En segunda ronda, Federer se medirá al rumano Victor Hanesco, que batió al argentino Juan Ignacio Chela en tres mangas, por 6-4,6-3,7-6 (7/2).

Por su parte, Djokovic también contó con la resistencia inicial de su rival, pues Gimeno-Traver, número 74 del mundo, acabó cediendo los últimos dos sets del partido tras haberse quedado cerca de ganar el primero.

El serbio se medirá al local Marinko Matosevic en la segunda ronda, pues el australiano derrotó al suizo Marco Chiudinelli este martes.

Entre los latinos, se registraron las victorias del argentino Juan Mónaco, la del brasileño Thomaz Belluci, la de los colombianos Santiago Giraldo y Alejandro Falla.

Sin embargo, buena parte de los representantes del tenis argentino quedaron eliminados, pues Martín Vassallo Argüello, José Acasuso, Horacio Zeballos y Leonardo Mayer no pudieron superar a sus rivales de la primera instancia del torneo.

Lo mismo les ocurió al ecuatoriano Nicolás Lapentti, al uruguayo Pablo Cuevas, y a los brasileños Ricardo Hocevar y Marcos Daniel.

Entre los representantes de la 'Armada española', quedaron fuera de la competición Tommy Robredo (N.16), Carlos Moyà, Guillermo García López, Óscar Hernández y Juan Carlos Ferrero, pero siguen en liza tras las victorias de este martes Albert Montañés (N.31), David Ferrer (N.17), Fernando Verdasco (N.9), Nicolás Almagro (N.26), Feliciano López y Granollers.

En el cuadro femenino, se clasificaron la estadounidenses Serena Williams, cabeza de serie número uno, y su hermana, Venus Williams, sexta preclasificada, tras sendas victorias sobre la polaca Urzzula Radwanska y la checa Lucie Safarova, respectivamente. Serena derrotó a Radwanska por 6-2 y 6-1, mientras que Venus casi logra un idéntico resultado ante Safarova, 6-2 y 6-2.

La española Carla Suárez (N.32) logró su pase a la segunda instancia de la competición tras imponerse a la japonesa Ayumi Morita pero sus compatriotas, Anabel Medina Garrigues y Arantxa Parra, al igual que la paraguaya Rossana De Los Ríos, salieron derrotadas en su debut en la competición.

Mejor suerte tuvo la argentina Gisela Dulko, que se clasificó para la segunda ronda al imponerse a la eslovaca Zuzana Kucova en tres mangas, por 6-0, 5-7 y 7-5.