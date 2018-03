Una veintena de familias de Baleares se interesan por adoptar a niños huérfanos tras el terremoto

19/01/2010 - 19:24

UNICEF anuncia que la adopción de menores será el último recurso, en caso de que los menores se hayan quedado sin padres ni familiares

Una veintena de familias de Baleares ya se han interesado por adoptar a niños de Haití que han quedado huérfanos tras el devastador terremoto del pasado 12 de enero, que ha causado la muerte a alrededor de 100.000 personas, mientras que el 48 por ciento de la población afectada es menor de 18 años.

Así lo informó hoy a Europa Press el presidente de la Asociación Illes Balears de Adopciones, Ramón Rotger, quien reveló que desde que se produjera esta catástrofe, su entidad ha recibido diariamente una media de cuatro llamadas telefónicas de ciudadanos del archipiélago que pedían información sobre los trámites que deberían llevar a cabo para poder adoptar a menores haitianos.

No obstante, señaló que se ha informado a estas personas interesadas en adoptar que siempre que hay una guerra o una catástrofe, como un huracán o un terremoto, existe una normativa internacional, que establece que hasta que no transcurran diez años de estos hechos, no se puede llevar a cabo ninguna adopción.

En este sentido, destacó que lo prioritario en estos momentos en Haití es identificar y reagrupar a los menores que vagan por las calles de Puerto Príncipe, con el fin de encontrar a sus padres o familiares más cercanos, en caso de que no hayan perecido tras el terremoto, para lo cual ya están trabajando en la capital de Haití organizaciones internacionales, como UNICEF o Save The Children.

No obstante, Rotger auguró que, en caso de que sea imposible encontrar a los parientes de los niños, lo más probable es que en el plazo de un año se comenzarán a tramitar las primeras adopciones internacionales, para lo cual, según indicó, se debería haber regularizado la situación del país, que, actualmente, se encuentra en estado de caos por la falta de medicamentos y bienes básicos, como agua y alimentos.

Por otra parte, subrayó que otra de las razones por las que aún no se va a llevar a cabo ninguna adopción es para evitar la aparición de mafias que secuestren y vendan a los menores a otros países, a pesar de que muchos de ellos puedan tener familia directa en Haití. De este modo, insistió en que el objetivo debe ser que las familias haitianas puedan vivir "dignamente en su país con la ayuda de todos".

"LA ADOPCIÓN COMO ÚLTIMO RECURSO"

Precisamente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) remarcó hoy que los huérfanos y los niños abandonados en Haití sólo deberán ser dados en adopción en el extranjero como último recurso y, en este sentido, recordó que en este tipo de emergencias, los menores son "desgraciadamente los más vulnerables, especialmente, aquellos que han sido abandonados".

"Tememos que se puedan producir casos de tráfico de niños", señaló la portavoz de UNICEF, Veronique Taveau, quien recalcó que los menores deberían "permanecer en la medida de lo posible en su país de nacimiento". Por otro lado, denunció que hay informaciones de actos de violencia contra menores en Haití desde que se produjo el seísmo, teniendo en cuenta que están desamparados y muchos de ellos duermen y caminan solos por las calles en búsqueda de agua y alimentos, después de que sus padres hayan fallecido o estén desaparecidos.

Por su parte, Estados Unidos anunció hoy que permitirá temporalmente la entrada de niños huérfanos de Haití para recibir atención médica, según informó la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, quien precisó que esta política se aplicará caso por caso para los menores que se confirme legalmente que son huérfanos y que, por tanto, pueden optar a la adopción en otro país por parte del Gobierno haitiano, de forma que podrían ser adoptados por ciudadanos estadounidenses.